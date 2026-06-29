Asaja alerta de importantes daños en el cereal y el viñedo de Albacete, Cuenca y Guadalajara por las tormentas

Asaja Castilla-La Mancha ha realizado una primera estimación de los daños causados por las tormentas de este fin de semana, que han causado "importantes daños en cultivos de cereal, viñedo, almendro, olivar, cebolla, girasol, pistacho y hortícolas".

Por ello, Asaja ha solicitado a Agroseguro la máxima agilidad tanto en la realización de las peritaciones como en el abono de las indemnizaciones, ya que ha advertido que los agricultores afrontan esta campaña tras un periodo marcado por el incremento de los costes de producción y con una situación económica muy comprometida.

Además, la asociación agraria ha afirmado que una vez concluya el balance definitivo de los daños reclamará a las administraciones la adopción de medidas extraordinarias de apoyo para las explotaciones dañadas.

También "la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF para agricultores afectados, la exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas medidas adicionales sean necesarias para garantizar la viabilidad de las explotaciones".

Cuenca

Asaja ha detallado que en Cuenca las tormentas han castigado especialmente las comarcas de La Alcarria, La Mancha y La Manchuela, con daños en viñedos y cultivos de cebolla en El Picazo, mientras que en Sisante han resultado afectadas más de 200 hectáreas de viñedo y almendro.

Asimismo, se han producido daños en parcelas de girasol en Pajarón y fuertes episodios de granizo y viento en Portalrubio, donde varios agricultores fueron sorprendidos mientras realizaban labores de siega y el viento llegó a volcar un remolque agrícola.

Y en Valhermoso de la Fuente y Moncalvillo de Huete todavía no ha sido posible acceder a numerosas parcelas para comprobar el alcance de los daños, mientras que en la carretera entre Priego y Cañamares se registraron desprendimientos de piedras sobre la calzada.

Daños en Albacete

En Albacete, las afecciones se han repartido por varias comarcas. En La Manchuela, las precipitaciones acompañadas de granizo han afectado a municipios como Alcalá del Júcar, Casas del Cerro, La Gila, La Recueja y Las Eras de Alcalá, mientras que también se registraron lluvias importantes en Balsas de Ves, Casas de Ves y Villatoya.

Los daños afectan principalmente al viñedo, con pérdidas estimadas en torno al 20 % en las parcelas afectadas.

En la Sierra del Segura, el pedrisco y las fuertes rachas de viento han castigado a Elche de la Sierra, además de Molinicos, Letur, Yeste y Paterna del Madera, afectando al olivar y el almendro.

También se han registrado daños en la comarca de La Mancha, especialmente en el entorno de La Roda, afectando a viñedos, pistachos y algunas explotaciones hortícolas de regadío.

Guadalajara, muy afectada

La comarca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, ha resultado muy afectada por el pedrisco, causando importantes pérdidas.

Las primeras estimaciones apuntan a daños del 100 % en numerosas parcelas de cereal de municipios como Prados Redondos, Rueda de la Sierra, Cillas, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Amayas o Labros, entre otros.