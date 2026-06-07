Ferduque 2026 bate récords con más de 30.000 visitantes y anuncia que El Robledo acogerá la feria en 2027

Ferduque 2026 ha bajado el telón este domingo tras cerrar la edición más multitudinaria de su historia.

La VIII Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque ha superado las 30.000 personas entre visitantes y participantes en las diferentes actividades programadas durante el fin de semana, consolidándose como una de las grandes citas del mundo rural en Castilla-La Mancha.

La organización ha destacado que la coincidencia de la feria con la celebración del Corpus Christi de Porzuna (Ciudad Real) ha supuesto un importante impulso para el evento, favoreciendo la llegada de público y contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social del municipio.

Además de visitantes procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha, la feria también ha atraído a numerosas personas llegadas desde la Comunidad de Madrid, reforzando así su capacidad para trascender el ámbito comarcal y consolidarse como una referencia regional.

Durante cuatro días, Ferduque ha vuelto a reunir agricultura, ganadería, caza, gastronomía, innovación, deporte, cultura, folklore y tradición en una programación que ha contado con una elevada participación tanto de profesionales como de público general.

Salida del Ferdutrail.

La jornada de clausura ha incluido actividades tan diversas como una ruta por los museos de Porzuna, una carrera de trail running de 10 kilómetros, talleres familiares dedicados a la elaboración de quesos y una demostración cinegética inmersiva con simuladores de caza.

La gastronomía también ha tenido un papel destacado con un showcooking de carne de caza a cargo del chef Andrés Rodríguez, del restaurante La Zaranda, además de diferentes degustaciones de productos agroalimentarios de la Mancomunidad de los Estados del Duque.

Preparación de la comida popular en Ferduque.

El cierre de la feria ha llegado con una comida popular de patatas con costillas que ha reunido a numerosos asistentes en un ambiente festivo y de convivencia.

De Porzuna a El Robledo

Durante la clausura también se ha anunciado que la próxima edición de Ferduque se celebrará en El Robledo. El municipio tomará el relevo de Porzuna y será la sede de la novena edición de la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque en 2027.

Desde la organización han asegurado que la edición de este año supone un punto de inflexión en la trayectoria del evento, tanto por el crecimiento de visitantes como por la calidad de la programación y el respaldo obtenido por parte de instituciones, entidades colaboradoras y público.

Con estos datos, Ferduque refuerza su posición como uno de los principales escaparates del sector agroganadero regional y como una herramienta de promoción de los recursos económicos, culturales y turísticos de los municipios que integran los Estados del Duque.