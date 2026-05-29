Castilla-La Mancha endurece la normativa contra incendios: pedirán una declaración responsable a los agricultores

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la nueva orden por la que se regulan las medidas preventivas, los usos del fuego y las actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia. Una normativa que endurece la prevención fijando prohibiciones permanentes, restricciones por épocas de peligro y un sistema de control ligado al Índice de Declaración Potencial (IPP) y a autorizaciones o declaraciones responsables.

Esta orden deroga la de 2006 y la resolución de 2025 sobre limitaciones temporales y cuenta con prohibiciones más estrictas, sobre todo para el sector agrícola, que se activan en los terrenos forestales y en una franja de 400 metros alrededor de los mismos cuando el IPP es muy alto o extremo.

La parte más restrictiva es la que afecta a la cosecha, empacado y uso de maquinaria agrícola en la franja de influencia forestal, instaurando un sistema de prohibición basado en excepciones que dependen del tamaño de la parcela, el nivel de IPP y la presentación de una declaración responsable.

En concreto, cuando el IPP es muy alto o extremo, la norma aplica de forma inmediata las prohibiciones en terrenos forestales y la franja de 400 metros alrededor de la zona. En este escenario se prohíbe utilizar maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Asimismo, se prohíben otras prácticas como la de encender fuego, arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio y usar material pirotécnico.

Con este IPP quedarán exceptuadas de las prohibiciones y limitaciones la cosecha de leguminosas, papaveráceas, plantas aromáticas, oleaginosas y forrajeras en verde y la cosecha y empacado de cereal en parcelas localizadas en la franja de 400 metros alrededor de los terrenos forestales cuya superficie sea inferior a cinco hectáreas.

Declaración responsable

Una de las novedades es la de la presentación de una declaración responsable cuando el IPP sea alto, muy alto o extremo para recibir autorización para cosechar y empacar cereal en la franja de 400 metros alrededor de terrenos forestales cuya superficie es igual o superior a cinco hectáreas.

Estas declaraciones tendrán que presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo VII de la orden que publica este viernes el DOCM, con la obligación de entregarse con una antelación mínima de cinco días antes de la actividad.

En el caso de las personas físicas, podrá presentarse en los Registros de la Consejería con competencias en incendios forestales o de forma telemática mediante el envío de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica. La validez de la declaración responsable será por el año natural en curso.

IPP y épocas de peligro

La orden publicada establece un total de cinco niveles de IPP: bajo (representado en color azul), moderado (verde), alto (amarillo), muy alto (naranja) y extremo (rojo).

Además, establece un total de cuatro épocas de peligro. Del 1 de julio al 31 de agosto será de peligro extremo; del 1 al 30 de junio y del 1 al 30 de septiembre habrá peligro alto; del 1 al 31 de mayo, del 1 al 31 de octubre y desde el sábado previo a Semana Santa al Domingo de Resurrección habrá peligro medio; y del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre habrá peligro bajo.

No obstante, cuando las circunstancias meteorológicas y la disponibilidad de los combustibles lo aconsejen, las épocas de peligro podrán ser modificadas transitoriamente.

"Normas actualizadas"

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha expresado que la nueva orden se debe la necesidad de "disponer de instrumentos normativos preventivos actualizados, claros y adaptables a la evolución diaria del riesgo" ante la evolución de las condiciones climáticas, el incremento de episodios meteorológicos extremos, la mayor disponibilidad de combustible vegetal en determinados periodos del año y la intensificación de determinados usos y actividades en el medio natural.

"La prevención de los incendios forestales constituye una actuación esencial para la protección de los montes, el medio natural, la biodiversidad, las personas, los bienes y las infraestructuras, así como para la preservación de los servicios ambientales, económicos y sociales que prestan los terrenos forestales", han asegurado desde la Junta.

Críticas del sector agrícola

La publicación de la orden ha generado ampollas en el sector agrícola. Asaja Castilla-La Mancha no ha tardado en reaccionar y calificar las restricciones como "una nueva agresión al sector para imponer restricciones y limitaciones a la actividad de la cosecha".

"Incrementará los costes por hectárea, dificultará el trabajo en el campo y reducirá la rentabilidad de los agricultores", ha asegurado el presidente de Asaja en la región, José María Fresneda.

Fresneda ha destacado que "los incendios son un problema social muy importante, pero el sector agrario está muy lejos de ser el responsable".

"Los agricultores son colaboradores, no enemigos. Hay que dejar de criminalizar a los agricultores por sus accidentes y poner el foco en las causas que provocan la gran mayoría de los incendios forestales", ha explicado.