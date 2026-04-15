Castilla-La Mancha cifra en tres millones los conejos a capturar para solucionar el problema de la sobrepoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cifrado en más de medio millón los conejos capturados en la región en los últimos tres meses y ha confiado en llegar a los tres millones para solucionar el problema de la sobrepoblación en el campo.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en declaraciones previas a la asamblea general de Asaja Cuenca y el acto de clausura.

Martínez Guijarro ha destacado que la sobrepoblación de conejos se ha convertido "en un problema de carácter estructural en Castilla-La Mancha". Por ello, el Ejecutivo regional convocará una mesa con los sectores implicados el próximo 24 de abril para impulsar una serie de medidas, anticipadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible con la declaración de emergencia cinegética en una serie de comarcas.

Además, Martínez Guijarro ha adelantado que el 17 de abril comenzará la caza de conejos con huroneros.

"Queremos plantear toda una serie de iniciativas para que el conjunto del sector cinegético tome las riendas para poder resolver esta situación. Y si alguna sociedad de cazadores se ve incapacitada, que pueda tener ayuda de otros cazadores de otros puntos de la región", ha asegurado.

Asimismo, ha aclarado que estas unidades de control de la población y las actuaciones se van a mantener con carácter continuo porque "va a ser la única manera de poder controlar este tipo de situaciones".

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado 26 de marzo, la Junta puso en marcha un plan de 18 medidas para combatir la sobrepoblación de conejo de monte. Una iniciativa con cinco normas de carácter directo para agricultores y ganaderos, como una nueva orden de ayudas directas para proteger cultivos con cerramientos que pueden ser subvencionados hasta en un 70%.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de nuevos Equipos de Control de Fauna (Ecofa) y de batidas nocturnas. Además de los equipos huroneros contratados por la Consejería, también anunciaron la autorización excepcional del uso de cajas trampa en las explotaciones agrarias.

PAC

Por otro lado, ha defendido que la Política Agraria Común (PAC) tiene que seguir siendo "uno de los pilares básicos de la política comunitaria" y que "en ningún caso puede servir como origen de fondos para otro tipo de necesidades".

Por ello, ha pedido un posicionamiento "único" con la comunidad autónoma, el sector agrario y las cooperativas.

Y ha rechazado una "nacionalización" de la PAC, considerando que "como país saldremos perdiendo y como comunidad autónoma también estaremos en situación de desventaja".