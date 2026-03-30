El Progreso premiará a la "valiente y laureada" karateka Sandra Sánchez por su trayectoria deportiva y social

La karateka talaverana Sandra Sánchez recibirá el Premio Cultural en la XXI edición de los Premios Nacionales "Vinos Ojos del Guadiana", que organiza la Cooperativa El Progreso y que se celebrará el próximo 17 de abril en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

El reconocimiento se entregará durante la tradicional Noche del Vino, que tendrá lugar en el complejo Soprano Eventos, en una gala en la que también se concederán los premios Solidario, Local y la Medalla de Honor de la cooperativa, considerada la más antigua de España de actividad ininterrumpida.

El presidente de El Progreso, Jesús Julián Casanova, ha asegurado que "llevábamos tiempo queriendo premiar a esta valiente y laureada deportista castellanomanchega, y nos hizo mucha ilusión que lo aceptara, porque con el premio queríamos mostrarle nuestro humilde reconocimiento a su dilatada trayectoria, que hemos seguido con mucho cariño todos estos años".

Campeona mundial y olímpica

Nacida en Talavera de la Reina en 1981, Sánchez está considerada una de las grandes referentes del deporte español y la mejor karateka de la historia en kata femenino, según la Federación Mundial de Kárate.

Fue campeona olímpica en los Juegos de Tokio 2021, año en el que logró además la triple corona al sumar el oro mundial y europeo.

En su palmarés figuran dos títulos mundiales, siete europeos y seis años consecutivos como número uno del ranking internacional. Cerró su carrera en 2022 con un nuevo oro en los Juegos Mundiales de Birmingham, poniendo fin a una trayectoria marcada por la regularidad y el liderazgo.

Salud mental

Tras su retirada, ha orientado su actividad al impulso del deporte y la acción social. En la actualidad preside el Comité de Atletas de la International World Games Association y desarrolla iniciativas vinculadas a la salud mental en el deporte, así como proyectos de investigación sobre los beneficios del kárate en mujeres operadas de cáncer de mama.

Además, junto a su entrenador y pareja, Jesús del Moral, lidera Chikara Club, una plataforma de formación internacional centrada en la difusión de los valores de esta disciplina.

Premios y gala musical

En esta edición también se entregará el Premio Solidario "Viña Xétar Contigo" a la Fundación Gema Canales, el galardón Local "Olirrubia" al misionero Magdaleno Jerez y la Medalla de Honor a la Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.

Instalaciones de El Progreso.

La gala concluirá con el espectáculo "Eternal", un tributo al grupo Mecano, que pondrá el broche final a la Noche del Vino con un recorrido por sus canciones más conocidas interpretadas en directo.

La cita, impulsada por la obra social de la cooperativa, reunirá a representantes del ámbito institucional, económico y social en uno de los eventos más destacados del calendario castellanomanchego.