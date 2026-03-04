El PP pedirá en las Cortes "ayudas" para los agricultores de Castilla-La Mancha ante los efectos de la guerra en Irán

El PP de Castilla-La Mancha ha anunciado que llevará a las Cortes regionales una iniciativa para que se preparen ayudas extraordinarias para los agricultores y ganaderos ante las previsibles consecuencias para los carburantes y los fertilizantes de la guerra en Irán.

Así lo ha expresado el responsable de Agricultura del PP autonómico, Santiago Lucas-Torres, en una rueda de prensa junto al presidente del PP conquense, José Martín-Buro, afirmando que "el sector lo puede pasar muy mal ya que por el estrecho de Ormuz, cerrado por la guardia republicana iraní, pasa el 50% del abono nitrogenado del mundo".

"Esto puede provocar que el precio se dispare hasta dos o tres veces respecto al valor actual y que se produzcan problemas de existencias", han afirmado.

Por ello, ha pedido "ayudas claras y concretas" para el agricultor, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país.

Directiva del agua

Por otro lado, Lucas-Torres ha hecho referencia a la Directiva Marco del Agua 60/2000, que "prevé medidas restrictivas para las masas que no alcancen cierto grado cualitativo antes de diciembre de 2027".

"En esta provincia no se han hecho los deberes. En el Alto Guadiana se van a cerrar los pozos de 7.000 metros cuadrados y eso privará de riqueza a la Mancha conquense", ha afirmado.

En cualquier caso, ha expresado que el Gobierno regional "no ha hecho los deberes" ni ha tomado medidas como las que han tomado en Murcia para regularizar aguas residuales.

Asimismo, ha pedido un Plan Nacional de Aguas, la recarga de acuíferos estratégicos, la legalización de los pozos prioritarios y ejecución presupuestaria, "no propaganda".

Sobrepoblación de conejos

En cuanto al problema de la sobrepoblación de conejos, el 'popular' ha indicado que en Cuenca se han detectado 264 zonas de emergencia cinegética. "Hay municipios como Horcajo de Santiago donde no se va a poder cosechar. La Junta no quiere reconocer la plaga porque, de hacerlo, tendría que indemnizar al agricultor", ha lamentado.

Por ello, ha solicitado una "flexibilización para los agricultores que puedan correr el riesgo de perder la PAC, un control biológico eficaz y el reconocimiento de la existencia de la plaga".