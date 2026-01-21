Castilla-La Mancha lanzará una campaña informativa para aclarar las consecuencias que tendría el acuerdo con Mercosur

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que está estudiando "en profundidad" todas las consecuencias que pueden derivar de la aplicación del acuerdo con Mercosur para lanzar una campaña informativa para trasladar información veraz a la ciudadanía y a los sectores que puedan verse afectados.

Una medida que llevará a cabo pese a la decisión que ha tomado este miércoles el Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo y remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. "Hay que ser muy responsables a la hora de informar sobre el contenido del acuerdo, los beneficios o la vigilancia que debe haber en los productores", ha expresado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.

Padilla ha afirmado que el acuerdo abre "oportunidades para Castilla-La Mancha", pero ha propuesto "tener previsión y vigilancia" para que en los sectores sensibles que no se vean tan beneficiados "se cumplan todas las medidas de salvaguarda y los requisitos para garantizar la igualdad en producción y comercialización de productos".

Por otro lado, ha avanzado que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo está en conversaciones con los sectores afectados y se baraja la posibilidad de mantener una reunión para abordar el tema.

Unidad para protestar

Pese a la marcha atrás de la Unión Europea, las principales organizaciones agrarias han confirmado que mantendrán las protestas anunciadas. Por su parte, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha llamado este miércoles a la "unidad de agricultores y partidos políticos" de cara a la manifestación convocada para el 29 de enero contra el acuerdo.

Así lo ha indicado tras reunirse este miércoles con el presidente del grupo parlamentario Vox, David Moreno. "El rechazo a Mercosur no es al libre comercio. Pedimos reciprocidad y jugar con las mismas reglas porque en Europa ya existen muchas exigencias y por eso es la que más exporta productos agroalimentarios al mundo que son de calidad", ha indicado.

Asimismo, Fresneda se ha referido a la Política Agraria Común (PAC), para la que "se ha conseguido algún avance porque nos hemos movilizado con fuerza".

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario Vox ha mostrado el apoyo de su partido a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias de cara a la manifestación de la próxima semana y ha señalado que, durante la reunión con Asaja, han coincidido en los planteamientos y en el análisis general de lo que pasa en el campo.