Agricultores de Castilla-La Mancha se unirán a otros 10.000 de toda Europa para la gran protesta de Bruselas
Profesionales del campo de los 27 países de la Unión Europea se manifestarán este jueves contra los recortes de fondos propuestos para la próxima PAC.
Un centenar de agricultores, ganaderos y representantes de Asaja Castilla-La Mancha se sumarán este jueves a la movilización europea en Bruselas que prevé reunir a más de 10.000 profesionales del campo procedentes de los 27 países de la Unión Europea para rechazar el recorte de fondos a la próxima Política Agrícola Común (PAC).
Según ha explicado la organización agraria en nota de prensa, la delegación castellanomanchega estará encabezada por el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, junto a responsables regionales, provinciales y comarcales de la organización agraria, con el objetivo de defender "una PAC fuerte, común y con presupuesto suficiente, así como la soberanía alimentaria y el futuro de la producción agraria europea".
Fresneda ha denunciado que “una PAC recortada y diluida conduce inevitablemente a menos campo, menor capacidad productiva y una mayor dependencia de terceros países”, además de explicar que un recorte del 22 % en la PAC equivale a "detraer recursos directamente de la agricultura y la ganadería, comprometiendo las rentas agrarias, la viabilidad de las explotaciones, el sustento de miles de familias y la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea.”
Para el líder regional de Asaja, “la única política común es la PAC". En este sentido, ha valorado que "la guerra o la inmigración son problemas de las políticas nacionales y no se puede financiar todo a costa de quitar recursos a los agricultores y ganaderos, poniendo en peligro la alimentación de los consumidores europeos”.
Para Asaja Castilla-La Mancha, la propuesta de la Comisión Europea es "la más dañina" que se ha planteado para el campo europeo y español, por lo que Fresneda ha reclamado coherencia a las instituciones comunitarias y ha dicho que la Comisión debe estar "a la altura de lo que ella misma recoge en sus reglamentos: seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio ambiente".
Movilización
La movilización de este jueves, convocada por el COPA-COGECA, coincide con la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobiernos europeos en Bruselas y responde, además del recorte presupuestario de la PAC, al rechazo del sector a los acuerdos de libre comercio que generan competencia desleal, así como a la exigencia de una reducción drástica de la burocracia que asfixia a los agricultores y ganaderos.
Asaja ha recalcado que “lo que se decida en Bruselas afecta directamente al productor y al consumidor” y ha avanzado que estará “donde hay que estar, defendiendo a los agricultores y ganaderos castellanomanchegos y el derecho de Europa a alimentarse a sí misma”.