Agricultores de Castilla-La Mancha se unirán a otros 10.000 de toda Europa para la gran protesta de Bruselas

Un centenar de agricultores, ganaderos y representantes de Asaja Castilla-La Mancha se sumarán este jueves a la movilización europea en Bruselas que prevé reunir a más de 10.000 profesionales del campo procedentes de los 27 países de la Unión Europea para rechazar el recorte de fondos a la próxima Política Agrícola Común (PAC).

Según ha explicado la organización agraria en nota de prensa, la delegación castellanomanchega estará encabezada por el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, junto a responsables regionales, provinciales y comarcales de la organización agraria, con el objetivo de defender "una PAC fuerte, común y con presupuesto suficiente, así como la soberanía alimentaria y el futuro de la producción agraria europea".

Fresneda ha denunciado que “una PAC recortada y diluida conduce inevitablemente a menos campo, menor capacidad productiva y una mayor dependencia de terceros países”, además de explicar que un recorte del 22 % en la PAC equivale a "detraer recursos directamente de la agricultura y la ganadería, comprometiendo las rentas agrarias, la viabilidad de las explotaciones, el sustento de miles de familias y la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea.”

Para el líder regional de Asaja, “la única política común es la PAC". En este sentido, ha valorado que "la guerra o la inmigración son problemas de las políticas nacionales y no se puede financiar todo a costa de quitar recursos a los agricultores y ganaderos, poniendo en peligro la alimentación de los consumidores europeos”.

Para Asaja Castilla-La Mancha, la propuesta de la Comisión Europea es "la más dañina" que se ha planteado para el campo europeo y español, por lo que Fresneda ha reclamado coherencia a las instituciones comunitarias y ha dicho que la Comisión debe estar "a la altura de lo que ella misma recoge en sus reglamentos: seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio ambiente".

Movilización

La movilización de este jueves, convocada por el COPA-COGECA, coincide con la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobiernos europeos en Bruselas y responde, además del recorte presupuestario de la PAC, al rechazo del sector a los acuerdos de libre comercio que generan competencia desleal, así como a la exigencia de una reducción drástica de la burocracia que asfixia a los agricultores y ganaderos.

Asaja ha recalcado que “lo que se decida en Bruselas afecta directamente al productor y al consumidor” y ha avanzado que estará “donde hay que estar, defendiendo a los agricultores y ganaderos castellanomanchegos y el derecho de Europa a alimentarse a sí misma”.