Eligen a Blanca Corroto para formar parte del comité de mujeres de un destacado organismo a nivel europeo

Blanca Corroto, presidenta de Asaja Mujeres y Asaja Toledo, ha sido elegida para formar parte de la Mesa del Grupo de Trabajo del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca, confederación que agrupa a los productores agrícolas a nivel europeo.

Asaja ha informado en un comunicado que la elección de Corroto se ha producido este mismo miércoles con con 53 votos a favor, lo que supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado por Asaja Mujeres y una oportunidad para dar un nuevo impulso al papel de las mujeres en el sector agrario".

La propia Corroto ha señalado la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en el sector primario y ha indicado que Asaja Mujeres trabaja precisamente en esa línea, al apostar por la presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos del sector.

En este sentido, ha destacado la importancia de la familia dentro de este ecosistema, "uno de los pilares más fundamentales del modelo agrario europeo".



"Reconocer su papel y reforzar su importancia en los espacios de decisión, como hace Asaja con esta elección, es clave para garantizar un medio rural vivo y con futuro", ha señalado.

Composición de la mesa

La nueva Mesa del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca estará presidida por Francesca Gironi (Coldiretti, Italia), mientras que las vicepresidencias han sido asumidas por Viktoria Östlund (LRF, Suecia) y Teresa Roche (IFA, Irlanda).



Junto a Blanca Corroto ha sido elegida como miembro de la mesa Hanna Chodkowska (KRIR, Polonia).

Por último, Asaja ha resaltado que, con la elección de Corroto, la organización agraria refuerza su papel en la defensa de los intereses de las mujeres del campo español en el contexto europeo.