Los agricultores y ganaderos de ocho pueblos de Castilla-La Mancha recibirán ayudas por los daños de los incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos a agricultores y ganaderos por los grandes incendios de este verano. Una convocatoria que llegará a un total de ocho municipios de Castilla-La Mancha.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la "celeridad y eficacia" de estas ayudas. "Hoy lo aprueba el Consejo de Ministros, será publicado de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado y mi compromiso es que las cantidades serán abonadas de forma directa antes del 31 de diciembre", ha expresado.

En total, serán beneficiados agricultores y ganaderos de 224 municipios afectados por los grandes incendios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. En concreto, la ayuda llegará a cerca de 4.000 agricultores y ganaderos, 1.500 de ganadería extensiva.

En total, se quemaron unas 350.000 hectáreas, de las cuales un 10 % aproximadamente eran tierras arables y cerca de casi 300.000 entre monte bajo y pastos. Además, las subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Los pueblos de Castilla-La Mancha beneficiarios son Calera y Chozas, Casarrubios del Monte, La Estrella, Méntrida, Navalmoralejo, Talavera de la Reina y Valmojado, de la provincia de Toledo; y El Cardoso de la Sierra, de Guadalajara.

Cuantía

Corresponderá al 20 % de los ingresos agrarios y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior.

Los límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.

Asimismo, los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.