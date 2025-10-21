Imagen del incendio forestal de Méntrida (Toledo).

Imagen del incendio forestal de Méntrida (Toledo).

El campo

Los agricultores y ganaderos de ocho pueblos de Castilla-La Mancha recibirán ayudas por los daños de los incendios

La cuantía que recibirán corresponderá al 20 % de los ingresos agrarios.

Más información: La Junta destina un millón para ayudas a vecinos y ganaderos afectados por el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara)

Publicada
Actualizada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos a agricultores y ganaderos por los grandes incendios de este verano. Una convocatoria que llegará a un total de ocho municipios de Castilla-La Mancha.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la "celeridad y eficacia" de estas ayudas. "Hoy lo aprueba el Consejo de Ministros, será publicado de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado y mi compromiso es que las cantidades serán abonadas de forma directa antes del 31 de diciembre", ha expresado.

En total, serán beneficiados agricultores y ganaderos de 224 municipios afectados por los grandes incendios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. En concreto, la ayuda llegará a cerca de 4.000 agricultores y ganaderos, 1.500 de ganadería extensiva.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, interviene en el Día de la Sierra.

En total, se quemaron unas 350.000 hectáreas, de las cuales un 10 % aproximadamente eran tierras arables y cerca de casi 300.000 entre monte bajo y pastos. Además, las subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Los pueblos de Castilla-La Mancha beneficiarios son Calera y Chozas, Casarrubios del Monte, La Estrella, Méntrida, Navalmoralejo, Talavera de la Reina y Valmojado, de la provincia de Toledo; y El Cardoso de la Sierra, de Guadalajara.

Cuantía

Corresponderá al 20 % de los ingresos agrarios y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior.

Los límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.

Asimismo, los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.