Vino y radio vuelven a darse la mano en la VII Fiesta de la Vendimia de La Mancha

Esta semana ha comenzado la VII Fiesta de la Vendimia, uno de los eventos más destacados en el calendario cultural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que tiene a la comarca de La Mancha, el mayor viñedo del mundo, como protagonista.

Esta cita, organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y la emisora Onda Cero, llenará la comarca desde este mismo lunes 29 de septiembre hasta el 10 de octubre de programas especiales, entrevistas y actividades con el objetivo de promocionar la cultura del vino, producto identitario de nuestra región, ha informado el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en nota de prensa.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa Rosa Melchor junto al presidente de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla, y al director de Onda Cero en Ciudad Real, Javier Ruiz, quienes han detallado la programación del evento.

Ruiz ha calificado esta cita como “muy importante” para todo el grupo Atresmedia a nivel nacional, rebasando las barreras de Ciudad Real y Castilla-La Mancha.

Por su parte, Carlos David Bonilla ha recordado la importancia de haber cumplido ya siete ediciones, poniendo de relieve la oportunidad que supone disponer durante dos semanas de un medio de comunicación de alcance nacional para “difundir nuestras raíces y nuestra viticultura, porque muchas veces pensamos que se conocen en todo el mundo, pero cuando haces un programa de radio te das cuenta de que hay que explicar lo que hay detrás de cada botella”.

Felicitación de Rosa Melchor

Rosa Melchor, durante su intervención, ha felicitado a los organizadores por un evento “sobradamente consolidado” y centrado en la vitivinicultura, un fenómeno que, en palabras de la regidora, es más que una actividad laboral.

“Es la vida de muchas familias de la comarca de La Mancha, que desde hace siglos viven alrededor del vino, no solo de la recolección, sino también de la producción y del turismo”, ha agregado.

Del mismo modo, ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten reivindicar la riqueza cultural y patrimonial de la comarca: “La Mancha es una eterna desconocida, pero todo aquel que viene se va gratamente sorprendido no solo por el Quijote o la gastronomía, sino también por un patrimonio material e inmaterial que se puede disfrutar acompañado de un buen vino”.

En cuanto al trabajo de la DO La Mancha con Bonilla al frente, Melchor, que además de la alcaldía de Alcázar de San Juan ostenta el puesto de presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) y de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), ha finalizado con un ejemplo que ilustra la proyección internacional de los vinos de la comarca.

“Hace unos meses en Pekín me encontré en un restaurante una botella de una bodega de Campo de Criptana, y hace tres semanas me mandaron una foto desde otra ciudad china con una botella de Alcázar de San Juan. Si hemos llegado a China, vamos a llegar a donde queramos”, ha sentenciado.