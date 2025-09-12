Asaja Toledo pide que se permita contratar a los inmigrantes ilegales de los pueblos para la vendimia

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Toledo ha pedido al Gobierno de España que permita la contratación de los inmigrantes en situación irregular que viven en los pueblos para la vendimia y otras campañas agrícolas debido a la falta de mano de obra.

La presidenta, Blanca Corroto, ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, para abordar la situación y poner sobre la mesa "soluciones eficaces" similares a las aprobadas durante la pandemia.

Consideran una "incongruencia" que estos migrantes puedan estar empadronados y recibir atención sanitaria pero "no se les pueda hacer un contrato de trabajo", así lo han trasladado en nota de prensa.

Esta escasez de personal "pone en peligro la recolección de las cosechas y que estas puedan echarse a perder". "Que se les haga un permiso de trabajo aunque sea por un mes o dos, porque la uva se está pudriendo", ha lamentado la presidenta.

Desde Asaja tienen claro que esta medida les daría "una oportunidad de ganarse la vida de manera digna" y a su vez "dificultaría las actividades de mafias que se aprovechan de ellos utilizándolos, por ejemplo, en casos de usurpación de identidad, engaños que son muy difíciles de detectar por el empresario agrícola en la mayoría de los casos".

Malestar de los agricultores

Esta situación se une a la negativa a trabajar por parte de algunos desempleados del sector. "Rechazan los contratos que se les ofrecen a pesar de tener las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo de la provincia", han afirmado.

Por otro lado, Blanca Corroto ha trasladado el hartazgo y malestar de los agricultores por "las inspecciones intimidatorias que están sufriendo".

En esta línea ha reprochado a los medios desproporcionados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social poniendo el ejemplo de los helicópteros que emplean para vigilar las campañas agrícolas como la vendimia. "Nos tratan como a criminales", ha sentenciado Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo.