ASAJA denuncia la "inacción" de la Junta ante la crisis de la lengua azul en Ciudad Real: "Los ganaderos están indefensos"

ASAJA Ciudad Real ha denunciado la "grave situación" que están atravesando las explotaciones ganaderas de la provincia, azotadas por la enfermedad de la lengua azul. Un problema que pone en jaque al campo ciudadrealeño, con consecuencias como una masiva muerte de animales, un descenso de la producción y un fuerte impacto económico y social.

Para la organización agraria, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "no está tomando medidas eficaces" para frenar el avance de la enfermedad. Ha lamentado que "no exista un plan de choque o una estrategia clara" para atajar una emergencia sanitaria que sitúa a los profesionales del campo "en una situación de total indefensión".

"Estamos ante un problema de enorme gravedad para el futuro de nuestras explotaciones ganaderas en la provincia. La Administración regional no puede mirar hacia otro lado mientras los ganaderos pierden animales, rentabilidad, esperanza y futuro", ha denunciado el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato.

Protesta frente a la Delegación

Por todo ello, con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades de los ganaderos, ASAJA Ciudad Real ha convocado el próximo lunes una reunión para analizar posibles medidas conjuntas.

Asimismo, la organización se está planteando convocar una protesta frente a la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real "si la Junta continúa sin dar respuestas concretas ni soluciones reales".

"Se exige a la autoridad competente que ponga en marcha inmediatamente un plan integral de actuación frente a la lengua azul, con medidas de control, prevención y compensación económica por las pérdidas sufridas", ha sentenciado la organización.