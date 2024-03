Castilla-La Mancha no tendrá elecciones agrarias mientras no cambie la Ley de Representatividad

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha expresado que no habrá elecciones a cámaras agrarias en Castilla-La Mancha mientras no cambie la Ley de Representatividad, que de momento no es posible modificar por la distribución de los grupos en el Congreso.

Una respuesta a la petición de Unión de Uniones, que convocó una protesta de agricultores este martes en Toledo, a la que ha añadido que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado que la ley tiene que modificarse pero que en estos momentos "no se dan los números" en el Congreso.

[Cientos de tractores y agricultores protestan en Toledo y piden a Page elecciones en el campo]

Por ello, el consejero ha recordado que es el Ministerio de Agricultura (MAPA) el que trabaja en esta cuestión, por lo que la comunidad se someterá a las modificaciones cuando se hagan.

"Es una cuestión muy compleja. Creo que la gente entenderá claramente que, si se pide representatividad real en el campo, ahora mismo solo podrían votar los autónomos, que en el caso de Castilla-La Mancha son 20.000. Y en la región se presentan 97.000 solicitudes de la Política Agraria Común (PAC)", ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido que sería muy complejo hacer elecciones cada cuatro años a las cámaras agrarias, ya que podría darse el caso de que en un pueblo hubiera un solo agricultor. Algo a lo que se añade "el coste económico para la Administración y para las organizaciones participantes".

En opinión del titular de Agricultura, quizás lo necesario es "articular y regular de manera efectiva toda esa normativa de representatividad y después trabajar". "Queremos seguir trabajando para que siga creciendo el peso del sector en el PIB de la región. Siempre que se haga respetuosamente, el Gobierno autonómico atenderá cualquier petición o demanda, independientemente de quien tenga reconocida la representatividad", ha sentenciado.

Ayudas económicas

Por otro lado, el consejero ha anunciado que la Junta convocará el próximo mes de abril nuevas ayudas para el sector avícola con la puesta en marcha de ocho millones de euros para adaptar los sistemas de jaulas a huevos ecológicos, camperos o en suelo.

Una ayuda que se suma a la anunciada por la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, tras el Consejo de Gobierno. En concreto, se trata de una convocatoria de subvenciones para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias para jóvenes que se incorporen al campo, con una dotación de 25 millones de euros, dentro del plan estratégico de la PAC.