Venden un conocido bar ubicado en plena Ronda de Calatrava de Ciudad Real capital: este es su precio

Idealista cuenta con un amplísimo catálogo de casas y pisos en venta, pero también incluye otro tipo de propiedades destinadas a quien quiere obtener un negocio. Es el caso del bar que se vende en Ciudad Real capital por 140.000 euros.

Se trata del conocido establecimiento llamado 'El Rincón del Cofrade', ubicado en plena Ronda de Calatrava, en un lugar estratégico debido a su cercanía con el campus de la universidad y a poca distancia del centro.

El local tiene 120 metros cuadrados y cuenta con tres estancias, dos baños, un amplio almacén y una cocina completamente equipada con salida de humos.

Bar en venta en Ciudad Real. Idealista

Asimismo, incluye calefacción, aire acondicionado, sistemas de alarma y puerta de seguridad.

El inmueble, ubicado en plena esquina, tiene una fachada de 10 metros con dos escaparates, un atractivo añadido para los clientes.

"Una oportunidad que no puedes dejar pasar", expresan en el anuncio.