Restaurante en venta en Toledo.

Restaurante en venta en Toledo. Idealista

Economía

Venden un restaurante con cocina totalmente equipada junto a la Plaza de Toros de Toledo: este es su precio

bicado en la Travesía de Mendigorría, tiene un total de 350 metros cuadrados.

Más información: Así es el bar - restaurante que se vende en el barrio de Buenavista de Toledo por 280.000 euross

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Idealista cuenta con un inmenso catálogo de pisos y casas en venta. Pero también incluye algunas propiedades destinadas a fines económicos, como los inmuebles hosteleros. Es el caso del restaurante que se vende junto a la Plaza de Toros de Toledo por 380.000 euros.

Ubicado en la Travesía de Mendigorría, una ubicación estratégica de la capital de Castilla-La Mancha, el local cuenta con 350 metros cuadrados y actualmente está acondicionado como restaurante.

Ubicado a pie de calle, el inmueble tiene un total de cinco estancias, entre las que se encuentra un almacén, una cocina totalmente equipada y baños para hombre, mujer y personas con movilidad reducida.

Restaurante en venta en Toledo.

Restaurante en venta en Toledo. Idealista

Restaurante en venta en Toledo.

Restaurante en venta en Toledo. Idealista

Además, incluye calefacción, aire acondicionado, salida de humos y puerta de seguridad.

"Una excelente oportunidad para continuar con la actividad hostelera, aunque su configuración permite múltiples posibilidades, como salón de eventos, gastrobar u otro tipo de espacio comercial", expresan en el anuncio.