Venden un restaurante con cocina totalmente equipada junto a la Plaza de Toros de Toledo: este es su precio

Idealista cuenta con un inmenso catálogo de pisos y casas en venta. Pero también incluye algunas propiedades destinadas a fines económicos, como los inmuebles hosteleros. Es el caso del restaurante que se vende junto a la Plaza de Toros de Toledo por 380.000 euros.

Ubicado en la Travesía de Mendigorría, una ubicación estratégica de la capital de Castilla-La Mancha, el local cuenta con 350 metros cuadrados y actualmente está acondicionado como restaurante.

Ubicado a pie de calle, el inmueble tiene un total de cinco estancias, entre las que se encuentra un almacén, una cocina totalmente equipada y baños para hombre, mujer y personas con movilidad reducida.

Restaurante en venta en Toledo. Idealista

Restaurante en venta en Toledo. Idealista

Además, incluye calefacción, aire acondicionado, salida de humos y puerta de seguridad.

"Una excelente oportunidad para continuar con la actividad hostelera, aunque su configuración permite múltiples posibilidades, como salón de eventos, gastrobar u otro tipo de espacio comercial", expresan en el anuncio.