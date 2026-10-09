Varios edificios de viviendas en un barrio residencial de Toledo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

UGT alerta de que la vivienda "absorbe hasta el 60 %" del salario neto de los trabajadores de Castilla-La Mancha

El sindicato UGT Castilla-La Mancha ha alertado de que la vivienda absorbe entre el 50 y el 60 % del salario neto en las categorías salariales más bajas de los convenios colectivos, que deben dedicar ese porcentaje a hacer frente a una hipoteca.

Así lo ha explicado el responsable confederal de Vivienda de UGT, Rubén Ranz, durante la presentación de la Oficina de Asesoría de Vivienda en la que ha instado a declarar zonas tensionadas en la comunidad autónoma y que se ponga en marcha la mediación residencial.

Ranz ha señalado que en ciudades como Madrid, Barcelona o Baleares el alquiler puede absorber más del 80 % e incluso superar el 100 % de la nómina, mientras que "en Castilla-La Mancha la presión inmobiliaria se extiende a localidades como Illescas (Toledo) o Azuqueca de Henares (Guadalajara), que ya reciben población desplazada por los elevados precios de la vivienda en Madrid".

Asimismo, ha alertado de que trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio, la ayuda a la dependencia, las ambulancias o los servicios públicos, se encuentran entre los más afectados, especialmente en las categorías con menores salarios.

Limitar precios

Por ello, Ranz ha reclamado la aplicación de medidas que permitan limitar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, incluidas las residencias universitarias.

Y ha asegurado que apenas el 14,8 % de jóvenes logra emanciparse y que 8 de cada 10 jóvenes menores de 26 años declaran ingresos anuales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Por último, la responsable de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda, Arantxa Mejías, ha indicado que el propósito es que "una persona afiliada tenga un lugar al que dirigirse cuando necesita aclarar un contrato, consultar una subida de alquiler, preguntar por una devolución o plantear un problema con su hipoteca".

"Hasta el 8 de octubre se han registrado 217 consultas, la mayoría referentes al alquiler", ha afirmado.