Salen a subasta dos fincas de Guadalajara de 275.300 m² con un descuento del 98 %: puja abierta hasta el 11 de noviembre

La plataforma Escrapalia ha sacado a subasta pública por 71.300 euros dos fincas de 275.300 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Guadalajara valoradas en 3,7 millones de euros, es decir, salen a la venta con un descuento del 98%.

Estos dos terrenos situados en la zona de la Dehesa Valdeapa son cuotas indivisas del 12,50% sobre siete fincas. La operación se enmarca dentro de un lanzamiento de cinco activos inmobiliarios procedentes de la fase final de liquidación de Reyal Urbis, uno de los gigantes del sector inmobiliario en España que entró en concurso de acreedores en 2013.

Aquellos interesados en participar en la subasta deberán realizar un depósito de garantía de algo más de 74.000 euros antes del 11 de noviembre, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores. Para el mejor postor, dicha cifra se computará como parte del precio final de venta.

Terrenos en venta en Guadalajara. Escrapalia

Junto al suelo de Guadalajara, Escrapalia ha lanzado otros cuatro activos en esta misma tanda que suman 24.700 metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable residencial en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Bezana (Cantabria), no urbanizable en Sueca (Valencia) y un trastero en León.

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso, es más, desde que se activó este plan de venta masiva, Escrapalia ha gestionado la subasta de 221 activos inmobiliarios del grupo. Esta nueva finca en Albacete representa una gran oportunidad para acceder a terrenos a un precio ínfimo.