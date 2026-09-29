UGT convoca una huelga en la logística de Guadalajara por el "bloqueo de la patronal para negociar un convenio"

UGT ha convocado una huelga del 28 de octubre al 2 de noviembre en el sector de la logística de la provincia de Guadalajara tras "meses de bloqueo de la patronal para negociar un convenio colectivo".

El sindicato ha explicado que realiza la convocatoria de huelga tras la asamblea celebrada este lunes y con el apoyo unánime por parte de los delegados sindicales de UGT.

La protesta afecta a más de 45.000 trabajadores en la provincia.

"A los trabajadores no les queda más remedio que defender sus derechos mediante la huelga. El sector representa el 2 % del PIB de Guadalajara", han expresado desde el sindicato.

Reclamaciones

Entre las reclamaciones, UGT pide un incremento salarial de al menos un 6 %, además de la implantación progresiva de una nueva paga extraordinaria.

También la reducción de las horas de trabajo anuales, racionalizando las jornadas, el aumento del plus de sábados, domingos y festivos y la contratación con carácter indefinido de las plantillas de las empresas de trabajo temporal.

"No estamos pidiendo lujos, solo los avances que estos trabajadores se merecen", ha sentenciado el sindicato.