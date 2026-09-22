Las exportaciones de Castilla-La Mancha toman impulso y crecen un 9 % hasta julio: superan los 7.000 millones

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 7.116 millones de euros entre enero y julio de 2026, lo que supone un incremento del 9 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, elaborado con datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El crecimiento de las ventas al exterior de la región se sitúa por encima del registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, las exportaciones aumentaron un 2,2 % durante los siete primeros meses del año, hasta alcanzar los 236.587,4 millones de euros.

Por provincias, Toledo ocupa la primera posición exportadora, con unas ventas al exterior de 2.171 millones de euros, un 12,2 % más que en el mismo periodo de 2025.

Le sigue Guadalajara, con 2.068,9 millones y un crecimiento del 20,9 %, mientras que Ciudad Real se sitúa en tercer lugar, con 1.646,6 millones y una subida del 13,7 %.

En cambio, Albacete y Cuenca registraron descensos. La provincia albaceteña alcanzó los 847,2 millones de euros, un 9,2 % menos, mientras que Cuenca contabilizó 382,2 millones, lo que supone una caída del 23,2 %.

Los productos agroalimentarios encabezan las exportaciones

En el lado de las compras al exterior, Castilla-La Mancha importó productos por valor de 10.693,7 millones de euros hasta julio, un 2,7 % más que un año antes. En España, las importaciones aumentaron un 5,3 % hasta los 274.592,4 millones.

Por provincias, Guadalajara es la principal provincia importadora, aunque registra un descenso del 6,4 %. Le siguen Toledo, con un aumento del 16,5 %, Albacete, con un 6,2 %; Ciudad Real, con un 6,7 %, y Cuenca, que reduce sus importaciones un 14,4 %.

Como consecuencia de la diferencia entre exportaciones e importaciones, el saldo comercial regional se situó en -3.577,7 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura alcanzó el 66,5 %, frente al 86,1 % de media nacional.

Por sectores, los productos agroalimentarios ocuparon la primera posición entre las exportaciones regionales, con 2.149,1 millones de euros, el 30,2 % del total. Sin embargo, esta cifra supone un descenso del 6 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro del sector agroalimentario, las bebidas fueron el principal producto exportado, con 610,2 millones de euros, aunque sus ventas disminuyeron un 7,8 %.

A continuación aparecen los productos cárnicos, con 369,4 millones y una caída del 19,2 %, y las frutas, hortalizas y legumbres, con 367 millones, un 1,8 % menos.

En sentido contrario, los lácteos y huevos aumentaron sus ventas un 3,1 %, hasta los 246,8 millones, mientras que los preparados alimenticios registraron un incremento del 17,4 %, hasta los 244,1 millones.

Por detrás del sector agroalimentario se encuentran los bienes de equipo, con exportaciones por valor de 1.760,8 millones de euros y un crecimiento del 16,8 %.

Les siguen las manufacturas de consumo, con 857,6 millones y una subida del 6,3 %, y las semimanufacturas no químicas, con 799 millones y un incremento del 28 %.

En cuanto a las importaciones, los bienes de equipo ocupan la primera posición, con 3.042,2 millones de euros, aunque bajan un 0,2 %. Los productos químicos alcanzan los 2.231,8 millones, un 10,2 % más, mientras que las importaciones de alimentación y bebidas suman 1.590,5 millones, un 9,7 % menos.