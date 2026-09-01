BBVA eleva un 13,5 % la financiación a empresas, pymes y autónomos de Castilla-La Mancha hasta junio

BBVA ha incrementado un 13,5% la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos de Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2026, frente al 3,3 % registrado por la entidad en el conjunto de España.

El dato se ha conocido durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para los próximos meses.

El country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad. "Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio", ha señalado.

Más crédito y actividad

Durante los seis primeros meses del año, la inversión crediticia de BBVA en España aumentó un 7,4 % interanual, impulsada principalmente por la financiación a empresas y el crédito al consumo y las tarjetas.

El margen de intereses creció un 4,1 % y las comisiones un 2,2 %. La tasa de mora se mantuvo en el 2,9 %, mientras que la cobertura alcanzó el 71 % y el coste de riesgo se situó en el 0,31 %.

El director territorial Centro de BBVA, Juan Carlos Hidalgo, ha destacado la diversidad del tejido empresarial castellanomanchego, que incluye desde compañías con vocación internacional hasta pymes y autónomos vinculados a sus mercados locales.

"Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad", ha señalado.

La red territorial, clave

Belausteguigoitia también ha destacado el papel de la red territorial para trasladar las prioridades estratégicas del grupo, entre ellas la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la innovación y el crecimiento en todos los segmentos empresariales.

En Castilla-La Mancha, BBVA cuenta con equipos especializados que trabajan junto a empresas, pymes y autónomos para conocer sus necesidades y acompañar tanto sus decisiones cotidianas como sus proyectos de crecimiento, tal y como ha recordado la entidad en una nota de prensa.

El banco considera que la cercanía permite adaptar sus soluciones a la realidad de cada negocio y reforzar su apoyo al tejido empresarial de la región.