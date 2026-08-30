Castilla-La Mancha, a la cola en competencias singulares: recibe 8 euros por habitante frente a los 450 de Cataluña

Castilla-La Mancha recibió 17 millones de euros en 2023 para financiar sus competencias singulares, frente a los 3.563 millones que obtuvo Cataluña. La diferencia resume la enorme brecha territorial que existe en el reparto de los recursos asociados a funciones que solo gestionan algunas comunidades autónomas.

El dato es todavía más llamativo cuando se traslada a cada ciudadano. Castilla-La Mancha percibió 8 euros por habitante, la cifra más baja de todas las comunidades de régimen común. Cataluña alcanzó los 450 euros, 56 veces más. La media se situó en 185 euros por habitante.

Así lo recoge el informe Sobre la financiación de las competencias singulares, elaborado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con datos correspondientes al ejercicio 2023.

El estudio cifra en 8.319 millones de euros el volumen total destinado por el Estado a estas competencias. De esa cantidad, Castilla-La Mancha apenas captó el 0,2 %, con sus 17 millones.

Cataluña, en cambio, concentró 3.563 millones, el 42,8 % del total. Madrid recibió 1.509 millones y Andalucía, 1.184 millones. Galicia se situó en 440 millones y la Comunidad Valenciana, en 465 millones.

La distancia también se aprecia entre comunidades con una población mucho menor. Cantabria recibió 188 millones y La Rioja 102 millones, cantidades que se traducen en 320 y 318 euros por habitante, respectivamente.

En el otro extremo, Castilla y León recibió 23 millones y Extremadura apenas 11 millones.

¿Por qué recibe tan poco?

La explicación está en las competencias que tiene asumidas cada territorio. Las llamadas competencias singulares son aquellas funciones y servicios que no han sido transferidos a todas las comunidades. Entre ellas están la policía autonómica, las instituciones penitenciarias, determinados servicios de Justicia, las competencias provinciales o algunas partidas educativas.

Castilla-La Mancha no dispone de policía autonómica propia ni tiene transferidos los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Son competencias de elevado coste que sí gestionan otras comunidades y que explican buena parte de las diferencias.

De hecho, la policía autonómica catalana es la partida singular más costosa, con 1.855 millones de euros en 2023. Le sigue el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones, y la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.

Pero Fedea advierte de que las diferencias no se explican únicamente por las competencias que tiene cada autonomía.

"Problemas de equidad"

El informe pone el foco en el método utilizado para valorar económicamente los traspasos. El denominado "coste histórico" toma como referencia el gasto existente cuando se produjo la transferencia. Para De la Fuente, esta metodología genera "valoraciones muy dispares e incoherentes" para un mismo servicio dependiendo del territorio.

Fedea considera que estas diferencias provocan "obvios problemas de equidad" que son además "prácticamente invisibles" para la ciudadanía, en parte porque Hacienda no publica de forma regular el detalle de estos recursos.

El informe encuentra, por ejemplo, diferencias muy importantes en la financiación de la Administración de Justicia. Asturias recibe 81,8 euros por habitante, frente a los 35,5 de Galicia y los 37,7 de la Comunidad Valenciana.

También ocurre con los profesores de Religión. Asturias alcanza los 88,7 euros por alumno en edad escolar, mientras Cataluña recibe 20 euros y Baleares, 29,2.

Castilla-La Mancha sí cuenta con esta competencia. En 2023 recibió 16,8 millones de euros para financiar las nóminas de estos docentes. La cifra supone 49,4 euros por alumno, por encima de los 44,6 euros de media estatal.

Diputaciones

Los 17 millones recibidos por Castilla-La Mancha la colocan en el puesto 14 de las 15 comunidades de régimen común en volumen total de recursos destinados a competencias singulares. Solo Extremadura queda por debajo, con 11 millones.

La clasificación cambia radicalmente cuando se observa la financiación provincial. Las cinco diputaciones castellanomanchegas recibieron en 2023 un total de 617 millones de euros procedentes de los distintos fondos del sistema general local, equivalentes a 297 euros por habitante.

Castilla-La Mancha fue así la tercera comunidad con mayor financiación provincial per cápita, solo por detrás de Extremadura, con 367 euros, y Castilla y León, con 360.

Fedea propone aprovechar la futura reforma del modelo de financiación autonómica para integrar progresivamente las competencias singulares en el sistema general y corregir las diferencias que genera el actual método de cálculo.

La fundación rechaza, en cambio, que la solución pase por establecer privilegios fiscales o cesiones singulares de impuestos, al considerar que estas fórmulas aumentarían la opacidad y la dispersión de los recursos públicos.