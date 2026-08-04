El PIB de Castilla-La Mancha crece un 0,7 % en el segundo trimestre y un 2,7 % interanual, igual que la media de España

La economía de Castilla-La Mancha ha crecido un 2,7 % interanual durante el segundo trimestre de 2026, según las últimas estimaciones publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Este avance sitúa a la región entre las ocho comunidades autónomas con mayor crecimiento económico en el conjunto del país. Ha igualado el dato de Cataluña y Andalucía —también la media nacional—, y ha rebasado los registros de Castilla y León, La Rioja, Galicia, Navarra, Aragón, País Vasco, Extremadura, Cantabria y Asturias.

Baleares ha encabezado el crecimiento del PIB autonómico con un 3 %, seguida de la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, todas con un 2,9 %. Tras Canarias (2,8 %), se han situado Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, con un incremento del 2,7 %.

Por detrás han quedado La Rioja y Castilla y León (2,6 %), Galicia (2,5 %), Navarra (2,4 %), Aragón, País Vasco, Extremadura y Cantabria (2,3 %), mientras que Asturias ha cerrado la clasificación con un crecimiento del 2,2 %.

En términos intertrimestrales durante el segundo trimestre de este año, Castilla-La Mancha creció un 0,7 %, justo en la media española. En tasas de variación trimestrales, ha destacado el dinamismo de Baleares, con un crecimiento del 0,9%, seguida de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ambas con un crecimiento del 0,8%.