La Junta atribuye el repunte del paro a la regularización de inmigrantes: valoraciones del dato de julio

Las reacciones a los datos del mercado laboral de julio en Castilla-La Mancha no se han hecho esperar. Mientras el Gobierno regional ha puesto el acento en el récord histórico de afiliación a la Seguridad Social y en la creación de empleo, los sindicatos ofrecen lecturas diferentes de unas cifras que dejan un aumento mensual de 843 personas en las listas del paro, aunque también 5.686 nuevos cotizantes.

La directora general de Empleo, Elena García Zalve, ha defendido que Castilla-La Mancha atraviesa un momento de "robustez y solidez" del mercado laboral y ha subrayado que la región ha alcanzado la cifra más alta de afiliación de su historia, con 832.598 cotizantes.

Además, ha señalado que el incremento del desempleo registrado en julio está condicionado por el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, ya que 707 nuevos demandantes de empleo proceden de este colectivo.

"Pese a ese primer impacto, Castilla-La Mancha mantiene el dato de paro más bajo en un mes de julio de los últimos 18 años", ha destacado García Zalve.

También ha recordado que la comunidad ha creado cerca de 20.700 empleos en el último año y que el número de trabajadores autónomos alcanza su nivel más elevado desde septiembre de 2009.

En la misma línea, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha destacado es que, con la creación de 5.600 nuevos empleos, la región ha creado casi el 14 % del empleo total que se ha generado en España.



Godoy ha abundado que "la estabilidad" del Gobierno de Emiliano García-Page "hace que continuamente aumente la confianza empresarial". "Esto nos permite generar actividad, bajar el paro, aumentar el desempleo, aumentar la inversión extranjera y por lo tanto ir generando nuevas oportunidades laborales cada día", ha dicho.

CCOO y UGT llaman a mirar más allá

Desde CCOO también han restado dramatismo al incremento del desempleo y han señalado que responde, principalmente, a los despidos habituales en el sector de la construcción durante el periodo vacacional y a la incorporación de jóvenes y personas extranjeras que buscan su primer empleo o acceden al mercado laboral tras el proceso de regularización.

El sindicato ha puesto el foco en el nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social y ha dado la bienvenida a estos nuevos demandantes de empleo, aunque ha advertido de que será necesario esperar a los datos específicos de afiliación extranjera para medir el impacto real de la regularización.

Asimismo, ha instado a las empresas a contratar a estas personas, recordando que la admisión a trámite del proceso extraordinario ya permite trabajar legalmente.

En una línea similar se ha pronunciado UGT, que considera que tanto los datos del paro como los de afiliación evidencian los efectos del proceso de regularización de personas extranjeras.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, ha reconocido que el aumento del desempleo entre los jóvenes es un dato negativo, aunque ha destacado que el paro continúa descendiendo respecto al año pasado y que la afiliación refleja "un mercado laboral con buena salud".

UGT considera que estos resultados deben servir para seguir avanzando en reformas pendientes, como la reducción de la jornada laboral, la mejora de los salarios, el refuerzo de las políticas activas de empleo y una mayor protección frente al despido improcedente.

CSIF lamenta el cambio de tendencia

La valoración más crítica ha llegado desde CSIF, que lamenta que julio haya roto tres meses consecutivos de descenso del desempleo y destaca que la subida se ha producido en todas las provincias y sectores económicos.

El sindicato considera especialmente preocupante el comportamiento del sector servicios y vuelve a denunciar la elevada brecha de género existente en el mercado laboral regional, donde las mujeres siguen representando cerca de dos tercios del total de personas desempleadas.

Además, CSIF ha aprovechado la publicación de los datos para reclamar nuevamente al Gobierno regional que suprima las subvenciones directas concedidas a CCOO y UGT, que cifra en más de 56 millones de euros desde 2014, y destine esos recursos a reforzar las plantillas y los servicios públicos.

Fortaleza del trabajo autónomo

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha centrado su análisis en la evolución del trabajo por cuenta propia.

Aunque Castilla-La Mancha perdió 229 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante julio, la organización destaca que la región cuenta con 1.635 autónomos más que hace un año, una evolución que considera positiva.

Su presidente, Eduardo Abad, sostiene que los datos de afiliación desmienten las interpretaciones más pesimistas realizadas tras conocerse la última Encuesta de Población Activa y defiende que el trabajo autónomo mantiene una evolución "sólida", pese a la corrección estacional propia del verano.