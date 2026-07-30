CaixaBank presta más de 370 millones a familias de Castilla-La Mancha en seis meses para vivienda y consumo

Exterior de una de las oficinas de CaixaBank. CaixaBank

CaixaBank ha concedido 370,9 millones de euros en financiación a clientes particulares de Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2026, un 2,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de ese volumen se destinó a la compra de vivienda y a préstamos para consumo.

Según ha informado este jueves la entidad financiera, los préstamos hipotecarios han alcanzado los 230 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7 % respecto al primer semestre de 2025.

En paralelo, CaixaBank ha formalizado 122,5 millones de euros en créditos al consumo, una cifra que se mantiene en niveles similares a la del año pasado.

A ello se suman 18,5 millones de euros en otros préstamos, una modalidad que registró un crecimiento del 32 %.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha asegurado que estos datos reflejan el buen comportamiento de la economía regional.

Buen ritmo

"Estos datos confirman que el consumo en nuestra región continúa a buen ritmo. Se espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años".

Vidal también ha destacado el "compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos".