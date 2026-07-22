El Congreso vota este jueves que el Gobierno condone 4.927 millones de deuda para Castilla-La Mancha

El Congreso de los Diputados votará este jueves la condonación de un total de 4.927 millones de euros de deuda para Castilla-La Mancha. La norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Se llevaría a cabo independientemente de que tengan o no deuda del FLA, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado que será "incomprensible" que el Partido Popular se oponga a una medida que "permitiría destinar más recursos a sanidad o educación".

Además, el Congreso votará nuevamente que Castilla-La Mancha cuente con un margen presupuestario de 288 millones, medida que el PP también rechazó.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han expresado que en el caso de Castilla-La Mancha la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.927 millones de euros, "la segunda cifra más alta de todas las comunidades".

"Permitirá a Castilla-La Mancha un ahorro en el pago de intereses de 655 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del Bienestar", han indicado.

La metodología para el cálculo de la condonación responde a "criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades".

"Sin agravios comparativos"

"Del total de 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP", han asegurado desde el Ejecutivo.

El objetivo de la medida es "corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las comunidades en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces".

"Esto contrasta con el apoyo del Gobierno actual, que permite a Castilla-La Mancha recibir en 2026 una financiación récord 7.795 millones (entregas a cuenta + liquidación), lo que supone un incremento del 60,9 % respecto a 2018, último año de Gobierno de Rajoy", han señalado.

Por último, han explicado que la quita de la deuda "es compatible con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para Castilla-La Mancha supondrá 1.248 millones adicionales".