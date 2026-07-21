Castilla-La Mancha es la comunidad en la que más crecen las exportaciones: suben un 7,3 % hasta mayo

Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor crecimiento en las exportaciones entre enero y mayo de toda España, con una subida en términos interanuales del 7,3 % que eleva las ventas exteriores de la región hasta los 4.894,4 millones de euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado el buen comportamiento y la solidez de las empresas de la región en el mercado exterior, "en un contexto marcado por la inestabilidad y la incertidumbre". De hecho, las exportaciones españolas han crecido a menor ritmo, un 1,3 % en los cinco primeros meses del año.

Las ventas exteriores de Castilla-La Mancha en mayo crecieron un 8,2 %, sobreponiéndose a la caída en la factura exportadora en este mes en el conjunto del país, que ha sido del 0,9 %, y superando los 993,4 millones de euros.

"Es una cifra muy positiva que refleja la solidez y el buen comportamiento de nuestras exportaciones en un clima adverso para el comercio internacional", ha explicado Franco.

A la vez ha felicitado "al tejido empresarial y a los profesionales que trabajan día a día en el comercio exterior", con sectores con importantes crecimientos como los bienes de equipo, que han aumentado sus exportaciones en mayo un 5,9 %, o las manufacturas de consumo, con un crecimiento interanual en mayo del 13,1 %.

Nuevo récord

La comunidad también ha marcado un nuevo récord con casi 4.900 millones de euros exportados entre enero y mayo.

La partida de alimentación y bebidas sigue siendo la bandera de las exportaciones regionales, con 1.474,8 millones de euros exportados en los primeros cinco meses del año pese a un descenso interanual del 8,3 %.

Le siguen dos sectores que muestran un notable dinamismo entre enero y mayo de este año en sus exportaciones: bienes de equipo, que con 1.203,6 millones de euros crece un 12,4 % en términos interanuales; y manufacturas de consumo, que aumenta sus ventas exteriores en un 9,9 % y alcanza los 606 millones de euros.