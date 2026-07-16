La AIReF alerta de que Castilla-La Mancha incumple la regla de gasto y prevé un "crecimiento estructural" desde 2027

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido del incumplimiento de la regla de gasto por parte de Castilla-La Mancha en el ejercicio de 2025, una desviación que ha activado la obligación de la Junta de Comunidades de presentar un plan económico financiero para los años 2026 y 2027 que acerque "el cumplimiento de los objetivos" presupuestarios.

El documento "debe someterse a informe de la AIReF antes de su aprobación por el [Consejo de Política Fiscal y Financiera] CPFF". No obstante, y sin proyecto de cuentas públicas para la nación, "no hay objetivos aprobados de estabilidad y de deuda a la fecha" para los ejercicios venideros, recuerda el organismo.

"Únicamente están vigentes las tasas límite de la regla de gasto derivadas de los informes de situación de la economía española de 2025 y 2026, que son del 3,5 % en 2026 y del 4 % en 2027", añade el informe.

Sin embargo, el organismo fiscal ha advertido de que el plan esbozado por el Gobierno regional no incorpora las soluciones suficientes para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto. "No recoge medidas sustanciales de corrección de desviaciones del crecimiento del gasto computable que justifiquen la evolución estimada del mismo, especialmente en 2027".

Según la AIReF, el plan económico fiscal de Castilla-La Mancha "no contiene medidas correctivas ni elementos que sustancien la corrección de la desviación en el ejercicio y el siguiente" por lo que pide "medidas que ajusten el crecimiento del gasto computable a las tasas de referencia, con calendario, efectos y detalle de implementación".

De hecho, las propuestas que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page ha incorporado a sus planes para 2026 y 2027 "implican un crecimiento estructural del gasto a partir de 2027".

En el medio plazo, el organismo ha advertido además de un nuevo riesgo de incumplimiento en 2028 y 2029, con tasas de gasto del 4,5% y del 4,4% en la comunidad autónoma frente a "los actuales límites del 3,8 % y 3,6 %".

Por qué sube el gasto público

El gasto de Castilla-La Mancha ha aumentado un 5,2 % en 2025, dos puntos por encima de la tasa de referencia del 3,2 %. Entretanto, la Administración regional ha previsto que esta partida crezca un 3,5 % en 2026 y un 3,4 % en 2027, pero la AIReF ha calculado subidas del 4,1% y del 6,6%, respectivamente.

El análisis del erario regional que realiza la autoridad fiscal señala que "el incumplimiento de la regla de gasto en 2025 se explicaría principalmente por la subida salarial a nivel nacional y la presión al alza del IPC". Además, insiste en que "los factores explicativos de la desviación de 2025 se replican en los años siguientes".

La Junta ha estimado un impacto de 111 millones por la revisión de los salarios, mientras que el encarecimiento derivado de la inflación habría añadido otros 47 millones de factura. También se habría encarecido la prestación de los servicios públicos por el aumento y el envejecimiento de la población.

El análisis realizado por la AIReF atenúa su valoración negativa para 2026 por el "aumento de los recursos del sistema de financiación y de la aportación estatal al sistema de dependencia".

Sin embargo, augura que la "reactivación de la carrera profesional" en el Sescam, una propuesta con efectos en el año 2027 "y una cuantificación de 48 millones de euros", impacte con profundidad en las cuentas de ese ejercicio.

Estabilidad y deuda

Desde 2013, Castilla-La Mancha ha incumplido cinco veces la regla de gasto, otras seis el objetivo de estabilidad y dos el de deuda. No obstante, la valoración de la AIReF anota una mejora clara de las cuentas públicas: el saldo de la comunidad ha pasado de un déficit del 2 % del PIB en 2013 a un déficit de apenas el 0,1% en 2025.

La deuda pública de la comunidad autónoma ha cerrado el ejercicio 2025 con una ratio del 28,3 % del PIB. La AIReF ha recordado que Castilla-La Mancha se ha financiado en un 86 % mediante mecanismos del Estado, una dependencia que ha ganado peso desde 2014.

No obstante, el organismo ha estimado que la deuda podría bajar al 24,9 % del PIB en 2027 y acercarse al 20 % en 2030 si se mantienen los superávits fiscales previstos.

La Junta ha previsto un superávit del 0,5 % del PIB en 2026 y del 0,6 % en 2027, mientras que la AIReF ha situado el resultado en el 0,4% y el 0,5% respectivamente.