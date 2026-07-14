La confianza empresarial se dispara un 3,6 % en Castilla-La Mancha: se consolida como la región con el índice más alto

Castilla-La Mancha ha alcanzado un total de 148,9 puntos en el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) del tercer trimestre del año, el registro más alto de todas las comunidades autónomas. Además, se sitúa por encima de la media nacional de 138,2 puntos.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, el índice ha crecido un 3,6 % en su tasa trimestral, también por encima de la tasa nacional del 3,2 %.

Con respecto a las expectativas de las empresas de la región sobre el trimestre que comienza, un 22,7 % tiene una visión favorable, el 60,2 % una normal y el 17,1 % desfavorable.

Confianza empresarial por comunidades. INE

Además, el 23,4 % de las empresas consultadas ha hecho un balance favorable, el 60,5 % normal y el 16,1 % desfavorable.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el liderazgo de la región por cuarta vez consecutiva.

Castilla-La Mancha vuelve a liderar la confianza empresarial por cuarta vez consecutiva, con más de 10 puntos por encima de la media nacional.



Ya son 10 de los 13 trimestres de esta legislatura al frente del ranking.



La confianza no es casualidad: se gana con estabilidad,… pic.twitter.com/zgVOuj1EKG — Emiliano García-Page (@garciapage) July 14, 2026

"La confianza no es casualidad. Se gana con estabilidad, diálogo y políticas que dan resultados. Ya son 10 de los 13 trimestres de esta legislatura al frente del ranking", ha expresado.

Datos nacionales

A nivel nacional, el ICEA se ha disparado un 3,2 % en el tercer trimestre del año, el mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

La confianza para el periodo julio-septiembre se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado, entre abril y junio, con un indicador que vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3 % del segundo trimestre del año.

Por último, el balance de situación entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado, ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.