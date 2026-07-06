Caída leve del absentismo laboral en Castilla-La Mancha hasta el 6,9 %, una de las tasas más bajas del país

El absentismo laboral se situó en el 6,9 % en Castilla-La Mancha durante el primer trimestre de 2026, una décima menos que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, se ubica por debajo del dato nacional del 7,2 %.

Así lo refleja el Informe de Absentismo elaborado por Randstad Research a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja el "el absentismo motivado por una incapacidad temporal registró una tasa del 5,3 % en la región, también por debajo del índice nacional del 5,6 %".

El sector de la construcción se consolida como el que presenta mejores datos, con una tasa del 4,9 %. Asimismo, el sector de la industria presentó un absentismo general del 6,8 %.

Por su parte, el de los servicios fue el sector que registró un mayor nivel de absentismo, alcanzando el 7,2% y alineándose de forma casi exacta con la media española de esta actividad.

Por comunidades

Por comunidades, el País Vasco lidera el absentismo nacional en el primer trimestre de 2026 con un 9,4 % de las horas pactadas. Le siguen Asturias (9,1 %) y Canarias (8,9 %).

Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con niveles moderados de absentismo, junto a regiones como Comunidad Valenciana (6,9%) y Extremadura (6,6%). Los niveles más reducidos se registran en Baleares (5,9 %), Comunidad de Madrid (6,2 %) y La Rioja (6,4 %).

En cuanto a los mayores incrementos de absentismo se produjeron en Asturias, con un incremento de un punto hasta el 9,1 %; Andalucía, con un incremento de seis décimas hasta el 7 %; y Aragón, con una subida de cinco décimas hasta el 7,6 %.

Las únicas comunidades que han reducido el dato han sido Canarias y La Rioja, en 0,2 %; y Castilla-La Mancha y Cantabria, en 0,1 %.

A nivel nacional, la cifra de absentismo general se ubicó en el 7,2% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Las cifras de todo el país reflejan que, en promedio diario, 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.240.138 se encontraban de baja médica.

Los sindicatos piden excluir la incapacidad temporal

Como ha informado en diversas ocasiones EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la posición de los sindicatos al respecto pasa por no contabilizar la incapacidad temporal como absentismo "como muchos dirigentes empresariales y patronales difunden".

El secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, expresó el pasado mes de abril que "la prestación por incapacidad temporal es un derecho de los trabajadores que se encuentran enfermos durante el tiempo necesario para recuperarse".

Por ello, puso en valor la importancia de contar con "un sistema de salud fuerte" a través de "una mayor inversión en medios y personal para agilizar la recuperación de los trabajadores", lo que permitirá reducir los periodos de incapacidad temporal (IT).