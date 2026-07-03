La producción industrial se dispara en Castilla-La Mancha un 12,2 % en mayo: es la comunidad que más crece

Castilla-La Mancha ha registrado en el mes de mayo un aumento del 12,2 % de la producción industrial con respecto al mismo mes de 2025, frente a una subida media nacional del 0,8 %, situándose como la comunidad que más ha crecido en este mes.

Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este viernes ha difundido el Índice de Producción Industrial (IPI), donde se detalla un aumento de la producción de energía del 59,8 %, así como de los bienes de equipo del 7,8 %.

En cuanto a los descensos, destaca la bajada de un 8,5 % de los bienes de consumo, del 9,1 % los de consumo no duradero y un 0,5 % los de consumo duraderos, mientras que los bienes intermedios han retrocedido un 1,6 %.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado a través de sus redes sociales el "empleo y dinamismo empresarial" en la comunidad a tenor de los datos conocidos esta semana del desempleo en junio y del Índice de Producción Industrial (IPI).

"Castilla-La Mancha lidera el Índice de Producción Industrial (IPI) con una distancia importante con respecto al resto de comunidades autónomas", ha celebrado.

Otro dato económico positivo que añadir a los recientes datos de empleo. #CLM lidera el Índice de Producción Industrial con una distancia importante respecto al resto de comunidades autónomas y muy por encima de la media nacional.



Empleo y dinamismo empresarial. Seguimos. pic.twitter.com/2AGTill2aX — Emiliano García-Page (@garciapage) July 3, 2026

Datos nacionales

En el conjunto del país, la producción industrial se frenó en mayo y solo aumentó un 0,8 % respecto al mismo mes del año pasado, una tasa 3,6 puntos porcentuales inferior a la de abril.

Esta bajada se explica por el descenso de la producción de los bienes de consumo duradero de un 7,5 % y de los bienes de consumo no duradero de un 4,2 %.

No obstante, ha aumentado la producción de energía un 4,7 %, de los bienes intermedios un 3,1 % y de los bienes de equipo un 0,9 %.

Por comunidades, la tasa anual de la producción industrial aumentó en mayo respecto al mismo mes de 2025 en siete comunidades autónomas y disminuyó en las otras diez.

Los mayores aumentos se han dado en Castilla-La Mancha (12,2 %), Andalucía (6,6 %) y Madrid (5,3 %); mientras que los retrocesos más destacados se registraron en Extremadura (-10,4 %); Navarra (-9,7 %); y Aragón (-6,4 %).