El PIB de Castilla-La Mancha crecerá un 2,5 % en 2026, por encima de la media nacional, pero perderá fuelle en 2027

Castilla-La Mancha será una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento económico de España durante 2026. Así lo refleja el último Observatorio Regional de BBVA Research, que sitúa el avance del Producto Interior Bruto (PIB) castellanomanchego en el 2,5 %, una décima por encima de la media nacional (2,4 %) y entre los mejores registros del país.

Según el informe, Castilla-La Mancha compartirá la quinta posición nacional en crecimiento económico junto a Murcia, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (3 %), Madrid (2,7 %), Andalucía (2,6 %) y Baleares (2,6 %).

Los analistas atribuyen este comportamiento al buen tono del consumo privado, que continúa apoyado por la evolución del empleo y la renta de los hogares, así como al crecimiento de la inversión, especialmente en construcción.

Desaceleración en 2027

Sin embargo, BBVA Research prevé una pérdida de dinamismo a partir de 2027. La economía regional crecerá entonces un 1,9 %, dos décimas por debajo de la media nacional (2,1 %) y empatada con Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana entre las comunidades con menor avance económico previsto.

Previsiones de crecimiento para los años 2026 y 2027 en las distintas comunidades autónomas.

El informe explica esta desaceleración por el menor impulso a las políticas de reducción fiscal, el aumento de la inflación, unos tipos de interés más elevados y el debilitamiento del consumo interno, factores que afectarán especialmente a las regiones más dependientes de la demanda doméstica, como Castilla-La Mancha.

Empleo

Las previsiones de empleo también son favorables para Castilla-La Mancha en 2026. BBVA Research estima un incremento de la ocupación del 2,8 %, por encima de la media nacional (2,3 %) y el tercer mejor dato del país, igualado con Andalucía y Murcia y solo superado por la Comunidad Valenciana (3,4 %).

No obstante, el crecimiento del empleo se moderará hasta el 1,5 % en 2027, situándose entre los registros más bajos de España y claramente por debajo del promedio nacional del 2,2 %.

Desde pandemia

Pese a las buenas perspectivas a corto plazo, Castilla-La Mancha no figura entre las autonomías que más han avanzado desde antes de la pandemia de coronavirus. El estudio sitúa a la comunidad en la parte baja de la clasificación de recuperación del PIB entre 2019 y 2027, lejos de regiones como Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana o Murcia, que lideran el crecimiento acumulado.

En cambio, el comportamiento del PIB por habitante es más positivo. Castilla-La Mancha aparece entre las comunidades que mejorarán su riqueza per cápita entre 2019 y 2027 por encima de la media española, aunque sin alcanzar los niveles de crecimiento de la Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia.

Riesgos

Entre los principales desafíos para la región figuran el deterioro del contexto internacional, la ralentización de la inversión tras la finalización progresiva de los fondos europeos Next Generation y los problemas de productividad que afectan especialmente a las comunidades del centro-sur peninsular.

BBVA Research advierte de que el modelo de crecimiento español continúa apoyándose más en el aumento del empleo que en las mejoras de productividad, una circunstancia que resulta especialmente visible en regiones como Castilla-La Mancha.

Page apunta a la estabilidad

Tras conocerse estos datos, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha felicitado en la red social X por haber situado a la región "entre las cuatro comunidades autónomas del país más dinámicas".

"Nuestra región vive uno de sus mejores momentos en empleo y crecimiento empresarial", ha añadido, antes de apuntar que "la clave" para haberlo conseguido "es la estabilidad".

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado una visión más crítica del informe de BBVA Research.

"Page ha ocultado el dato que señala el menor crecimiento del país para la economía castellanomanchega en 2027 debido al menor impulso de la política fiscal y de la alta inflación. La comunidad se ha convertido en un lugar donde es complicado hacer la cesta de la compra debido al alza de los precios", ha denunciado.