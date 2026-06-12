Los supermercados se presentan como "barrera" ante la inflación y calculan en 70 M los sobrecostes que absorben

Las empresas de supermercados y distribución alimentaria aseguran que continúan absorbiendo buena parte del incremento de costes provocado por el contexto internacional, especialmente por el encarecimiento de la energía y el transporte derivado de la guerra en Oriente Medio.

Así lo ha señalado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que calcula que estos sobrecostes acumulan ya unos 70 millones de euros para el sector, pese a lo cual el precio de los alimentos mantiene una evolución contenida.

Según recuerda la patronal, la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en mayo en el 2,2 %, cuatro décimas por debajo de la registrada el mes anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

ASEDAS sostiene que este comportamiento refleja el esfuerzo realizado por toda la cadena agroalimentaria para absorber el incremento de costes y evitar su traslado al consumidor final.

La organización asegura que los sobrecostes afectan a numerosos ámbitos de actividad, desde los combustibles hasta materias primas derivadas del petróleo utilizadas en envases y embalajes, como celulosas, polietileno o hojalata, así como a distintos productos agrarios afectados por el encarecimiento de fertilizantes y otros insumos.

No obstante, la asociación subraya que no existe "evidencia" de que la actual crisis en Oriente Medio haya provocado por el momento un encarecimiento directo de los productos alimentarios.

En el caso de la distribución alimentaria, ASEDAS calcula que el precio de la energía acumulaba a finales de mayo un incremento del 15 % desde el inicio del conflicto. Con los datos actualizados y las previsiones para junio, la patronal estima que el impacto conjunto de la energía y el transporte ya ronda los 70 millones de euros.

Barrera de contención

Pese a este escenario, las empresas asociadas mantienen su compromiso de actuar como "barrera de contención" para garantizar el abastecimiento de productos básicos al menor precio posible.

Sin embargo, la organización advierte de la incertidumbre existente sobre la evolución del conflicto y de sus efectos futuros sobre los costes operativos. Además, alerta de posibles "efectos de segunda ronda", como aumentos en intereses, alquileres y otros gastos empresariales cuyo alcance todavía resulta difícil de cuantificar.

La situación es especialmente delicada en los archipiélagos, donde el abastecimiento depende en gran medida del transporte marítimo. Según recoge ASEDAS, el aumento del precio del combustible, de los fletes y de los servicios portuarios está elevando significativamente los costes logísticos.

En este contexto, la patronal destaca la especial vulnerabilidad de Canarias por su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea y por su dependencia del transporte marítimo para el suministro de bienes de primera necesidad.

ASEDAS representa a compañías como Mercadona, Lidl, Dia, Consum, Aldi o AhorraMas, entre otras, y agrupa a empresas que representan más del 75 % de la distribución alimentaria española.