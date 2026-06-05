Ya es oficial: la guerra del vino en la DO Valdepeñas termina con el cese definitivo de la antigua interprofesional

Fin a la guerra del vino en Valdepeñas. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha confirmado que tiene en su poder la notificación del auto dictado por el órgano judicial competente que homologa el acuerdo alcanzado entre las partes en relación con la liquidación de la antigua Denominación de Origen Valdepeñas en favor de la nueva interprofesional Intervaldepeñas.

Con esta resolución, se declara finalizado el procedimiento y se da cumplimiento a las decisiones judiciales firmes previamente dictadas, ha confirmado la Junta de Comunidades en un comunicado.

El auto, además de homologar el acuerdo entre las partes, supone la culminación del proceso de recuperación institucional de la Denominación de Origen Valdepeñas y hace posible avanzar hacia un funcionamiento plenamente normalizado de la Denominación.

Cabe recordar que tras la disolución de la anterior interprofesional en 2021, la gestión de la DO fue asumida de forma transitoria por la Administración regional para garantizar su continuidad.

Una vez efectuado este paso, hace un año se alcanzó un acuerdo que permitió la creación de la nueva Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas (Intervaldepeñas), recuperando la unidad y el consenso en torno a esta Denominación que llevó a su reconocimiento oficial a finales de ese mismo año consolidándose así jurídicamente su papel como organización representativa del sector.

En ejecución del anterior auto judicial, queda acreditado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aceptó en calidad de depositaria, la totalidad de los activos de la extinta asociación interprofesional y que dichos bienes han sido ahora cedidos a Intervaldepeñas como entidad destinataria final y así consta en este último auto. De esta manera, se completa el proceso de restitución patrimonial y organizativa de la Denominación de Origen.

Activos

Asimismo, se establece que los bienes deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de los fines propios de la interprofesional, garantizando su uso conforme al interés general del sector vitivinícola.

La efectiva cesión del patrimonio supone la culminación de un proceso de normalización institucional demandado por el sector, que permite superar la etapa anterior y dotar de nuevo a la Denominación de Origen de un órgano de gestión propio.

Con esta decisión, se consolida Intervaldepeñas como la única entidad representativa y operativa de la DO Valdepeñas, encargada de la defensa de los intereses de viticultores y bodegas, así como de la gestión, promoción y protección de los activos de esta Denominación.

De esta manera, la recuperación de la Interprofesional y la transferencia efectiva de sus bienes permiten afrontar una nueva etapa basada en la estabilidad, la seguridad jurídica y la unidad del sector, elementos esenciales para reforzar el posicionamiento y prestigio de los vinos de Valdepeñas.