Castilla-La Mancha recibirá 123 millones de euros del Gobierno para políticas activas de empleo

La Conferencia Sectorial de Empleo ha acordado este miércoles repartir 2.572 millones de euros con cargo a los presupuestos del servicio público de empleo estatal (SEPE) entre las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha recibirá 123,13 millones de euros.

La comunidad destinará la cuantía a continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas, para "consolidar la fortaleza de un mercado laboral que registra en la actualidad la cifra más baja de desempleo en los últimos 18 años y los mayores niveles de empleo de toda la serie histórica de la región".

Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado en la reunión, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz.

Franco ha señalado la importancia de este reparto de fondos, que consolida "la puesta en marcha de políticas activas de empleo, formación profesional y orientación laboral en nuestra comunidad, para mejorar la situación laboral de las personas desempleadas y también la formación y cualificación de las personas ocupadas en la región".

Al reparto de los 123,13 millones de euros se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

"Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región. Los fondos repartidos nos van a permitir seguir llegando a las personas que más lo necesitan", ha sentenciado Franco.