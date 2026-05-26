Convocan una protesta en Cuenca el Día de la Región contra las plantas de biogás: "La gravedad es extrema"

Las plataformas vecinales que se oponen a la instalación de macroproyectos de plantas de biogás y biometano en municipios de Castilla-La Mancha han anunciado que se manifestarán el próximo domingo 31 de mayo en Cuenca, donde se celebrará el acto institucional por el Día de la Región.

Según han detallado, protestarán bajo el lema 'No somos territorio de sacrificio' para mostrar su "indignación" porque el Gobierno de Castilla-La Mancha "ignoró por completo" las de 15.000 alegaciones y firmas que presentaron en la tramitación del Plan de Biometanización 2024-2030.

"Ante esta política de hechos consumados, que genera una profunda fractura social en el medio rural, la ciudadanía se unirá con firmeza a la manifestación convocada en Cuenca este próximo 31 de mayo a las 11.30 horas", ha afirmado.

La manifestación partirá del barrio del Castillo y descenderá hasta la Plaza Mayor, en un recorrido que discurrirá en su totalidad por el casco histórico de Cuenca, para mostrar el rechazo a estos proyectos "contaminantes y perjudiciales para el medio rural y para el medio natural".

"La gravedad de la situación en este territorio es extrema. Según los datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros", han expresado.

En concreto, se trata de dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves, que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

"Movimiento implantado"

Asimismo, han destacado que la respuesta social frente a los macroproyectos de biogás y biometano ya constituye "un movimiento vecinal ampliamente implantado" tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades autónomas.

En concreto, en los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

"En Castilla-La Mancha, las plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder de forma unitaria al avance de estos proyectos industriales impulsados bajo la etiqueta de transición ecológica", han sentenciado.