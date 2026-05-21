La vivienda, factor de exclusión social en Castilla-La Mancha: un 14,4 % no puede pagar las facturas a tiempo

El acceso y mantenimiento de una vivienda se perfila como uno de los principales factores de exclusión social actual en Castilla-La Mancha, a lo que se suman las dificultades a la hora de acceder al modelo de protección social, como la excesiva burocratización o la brecha digital.

Así lo indica el informe de participación 'Vivienda, burocracia y salud mental: las otras caras de la pobreza en Castilla-La Mancha' que ha elaborado la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha a través de las opiniones de personas vulnerables.

La coordinadora de participación de EAPN en la región, Adelina Román, ha detallado que el informe se ha realizado a través de siete reuniones territoriales en 2025, además de encuentros regionales, nacionales y de jóvenes para recabar la participación de las personas afectadas.

Román ha recordado que el informe 'El Estado de la Pobreza' o a la 'Encuesta de Condiciones de Vida' destacan que el acceso a la vivienda subió un 11,6 % en 2025, mientras que su mantenimiento se perfila como el mayor problema para las personas vulnerables.

Asimismo, ha incidido en que la burocracia es "una barrera para acceder al sistema de garantías, con requisitos excesivos o falta de transparencia". Y la brecha digital se perfila como otro de los grandes escollos, que afecta a un 2,5 % de la población. "Los planes de empleo, aunque son una medida útil, no son suficientes y hay que darle una revisión. Son de corta duración y no hay un acompañamiento individual, además de que no explotan nuevos yacimientos de empleo", ha indicado.

Retrasos en los pagos

Según detalla el informe, el incremento sostenido de precios y la exigencia en los requisitos de acceso han llevado a que un 14,4 % de las personas de Castilla-La Mancha sufran retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. Este dato se ha incrementado un 0,5 % con respecto al año anterior.

Además, un 19,30 % de la población no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Especialmente relevante es el dato de que un 38,30 % de los castellanomanchegos no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días en la semana.

Riesgo de pobreza

El informe también alude a la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza, la falta de acceso a bienes y actividades básicas y la baja intensidad de empleo. En Castilla-La Mancha se ha registrado un dato del 34 % en 2025, lo que significa que hay un total de 732.443 personas en esta situación.

Asimismo, la tasa de riesgo de pobreza se ha fijado en un 27,4 %, mientras que un 7,4 % de la población de Castilla-La Mancha recibe el Ingreso Mínimo Vital.