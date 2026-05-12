El plan para los autónomos del PP de Castilla-La Mancha: dos años de tarifa cero y 3.000 euros por un nuevo negocio

Pilar Alía es diputada nacional del PP en el Congreso por la circunscripción de Toledo.

La diputada nacional del PP de Castilla-La Mancha, Pilar Alía, ha desgranado las medidas en favor de los autónomos que Paco Núñez se compromete a aplicar si alcanza el Gobierno regional. Entre ellas, ha destacado una tarifa cero durante los dos primeros años de actividad, ayudas de 3.000 euros para quienes inicien un negocio en la región y de hasta 5.000 euros para quienes lo hagan en zonas despobladas.

Alía también ha incidido en la necesidad de apoyar especialmente a las mujeres autónomas, favorecer el relevo generacional en el medio rural, incentivar el alta de nuevos socios en cooperativas y promover ayudas para la contratación del primer trabajador.

Asimismo, la diputada en el Congreso por la circunscripción de Toledo ha apostado por mejorar la jubilación activa y facilitar financiación a los autónomos para impulsar sus proyectos empresariales.

Alía ha defendido que "el autónomo no puede ser un trabajador vulnerable" y ha asegurado que Castilla-La Mancha "necesita un plan de fiscalidad adaptado" a la realidad de la comunidad autónoma para convertir el trabajo autónomo en motor de riqueza y empleo.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en la capital regional, ha reivindicado las propuestas de Núñez para mejorar la situación de los autónomos de la región, un colectivo que, según ha señalado, "se tiene que pensar si continuar su actividad o no" ante la presión fiscal, las cargas burocráticas y el incremento de costes.

Alía ha recordado que en Castilla-La Mancha hay registrados algo más de 150.000 autónomos, lo que representa el 17% de la población ocupada. El grueso de estos trabajadores se concentra en sectores como la agricultura, la construcción, el comercio, la hostelería y los servicios.

Una "asfixia" que Sánchez y Page no alivian

Desde el PP han insistido en que los autónomos sufren una "asfixia fiscal y burocrática" durante todo el año en la región. Al respecto, han lamentado la caída de autónomos en algunas actividades y han criticado cómo "un autónomo, desde enero a diciembre, se dedica a temas burocráticos y a pagar impuestos".

En la misma línea, Alía ha denunciado que muchos profesionales "están trabajando a pérdidas".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya aplicado todavía el denominado IVA franquiciado, una medida derivada de una directiva europea que permitiría eximir del IVA a aquellos autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales.

La dirigente popular también ha censurado que el Gobierno de Emiliano García-Page "rechaza reiteradamente" las propuestas del PP en las Cortes regionales y ha advertido de la subida de 135 euros mensuales en las cuotas de autónomos societarios y colaboradores.