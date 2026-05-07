El PP de Castilla-La Mancha cifra en 400 millones el ahorro de la bajada de tipos del IRPF que plantea Paco Núñez

El PP de Castilla-La Mancha ha detallado la rebaja de 400 millones de euros en el IRPF que se ha comprometido a aplicar si gobierna. Además, el principal partido de la oposición ha presentado diferentes deducciones para apoyar a las familias, la compra de vivienda y la revitalización de las zonas rurales.

El partido que preside Paco Núñez ha planteado su plan fiscal como una respuesta a los efectos de la inflación sobre la renta de los vecinos de la región. La propuesta trata de posicionar a los impuestos en el centro del debate político y eleva la presión sobre el Gobierno que encabeza Emiliano García-Page, a quien apremian a aprobar un paquete que se votará en las Cortes regionales.

La iniciativa del PP dibuja una nueva escala del IRPF: aunque permanecen los cinco tramos vigentes, se perfilan tipos más reducidos. El tipo mínimo cae hasta el 8,5 % y el máximo baja al 20,5 %, frente al 9,5 % y el 22,5 % actuales.

Todas las franjas de ingresos —salvo la de aquellos que declaren entre 19.593,02 y 20.200 euros, que pasarían del 12 al 12,8 %— se beneficiarían del modelo de deflactación que Núñez defiende.

Los castellanomanchegos con rentas anuales de entre 19.593,02 y 36.522,47 euros solo abonarían un 12,8 % de IRPF; en la actualidad, la mayor parte de esa franja tributa al 15 % por este impuesto.

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Además, el PP formula una deducción de 1.000 euros para quienes tengan que presentar la declaración de la renta por haber tenido más de un pagador en el último ejercicio fiscal, una medida pensada para asalariados con trayectorias laborales menos asentadas.

Otros beneficios fiscales

Más allá del recorte en la carga del IRPF, el PP apuesta por una profunda revisión de las desgravaciones autonómicas en ámbitos diversos. El plan de la oposición apuesta por bonificar gastos por razones de conciliación, viudedad, accesibilidad, tecnología, música o fertilidad.

La despoblación aparece como otro de los grandes ejes territoriales del documento remitido por el PP. La propuesta de Núñez eleva las deducciones por residencia en municipios de escasa densidad, mejora los incentivos para el traslado a zonas despobladas y crea ayudas específicas para el autoempleo joven en esos entornos.

En paralelo, el partido de Alberto Núñez Feijóo se compromete a incrementar las deducciones por guardería en las zonas rurales de la región. Las desgravaciones llegan hasta el 70 % en zonas de extrema despoblación.

El plan también intenta conectar la fiscalidad con la actividad económica. El PP quiere incrementar del 20 al 30 % las deducciones por inversión en sociedades mercantiles o en entidades de economía social.

La bonificación por nacimiento o adopción subiría hasta los 500 euros por hijo; además se reforzarían las ayudas a familias numerosas y monoparentales, mientras que la deducción por discapacidad se elevaría a 3.000 euros.

En el ámbito de vivienda, el proyecto de vivienda amplía la edad para la deducción por compra de primera vivienda hasta los 40 años.

Pagar menos para disponer de más

"Castilla-La Mancha es la región donde más caro cuesta vivir a sus ciudadanos en términos de renta e inflación", argumentan desde la formación. La apuesta de los populares de la región se adecua a la del conjunto del partido en el resto del país: la rebaja de impuestos protege el poder adquisitivo.

En clave autonómica, los de Núñez insisten en la supuesta asfixia fiscal de familias y autónomos por la concurrencia de los gobiernos de Page y Pedro Sánchez.