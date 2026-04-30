Rebelión contra el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha: "Es una amenaza sin precedentes"

Las plataformas ciudadanas 'Stop Biometano' en Castilla-La Mancha han anunciado que reforzarán sus movilizaciones para protestar contra el Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Además, han expresado su más profunda indignación y rechazo ante la respuesta de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a sus 15.071 alegaciones presentadas.

Para las organizaciones, la postura de la Junta "supone una grave falta de respeto institucional hacia miles de ciudadanos, asociaciones, ayuntamientos y plataformas que llevan meses exigiendo transparencia, garantías jurídicas y protección real para el medio rural".

"Lejos de ofrecer respuestas técnicas, jurídicas o ambientales solventes, la contestación de la consejera se limita a una defensa política de un modelo industrial profundamente cuestionado socialmente, ambientalmente peligroso y territorialmente injusto", han lamentado.

Para las plataformas, afirmar que "todas las cuestiones ya han sido contestadas", sin una valoración individualizada de miles de alegaciones, constituye "una vulneración inaceptable del derecho democrático de participación ciudadana".

Asimismo, han recordado que la Declaración Ambiental Integrada del Plan, publicada el pasado 12 de febrero, "ignora cuestiones fundamentales como los impactos acumulativos derivados de la posible implantación de entre 80 y 100 macroplantas en la región, los riesgos sobre acuíferos ya amenazados por nitratos o la ausencia de garantías sobre el tratamiento y trazabilidad del digestato".

"Castilla-La Mancha se enfrenta a una amenaza sin precedentes: la transformación de amplias zonas rurales en enclaves industriales destinados a gestionar residuos. No vamos a aceptar que nuestros municipios sean tratados como vertederos industriales ni que se juegue con nuestra salud y nuestro futuro en nombre de una falsa sostenibilidad", han asegurado.

Peticiones

Por ello, las organizaciones han exigido que se pongan en marcha cinco peticiones "de forma inmediata":

- La suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030.

- La revisión individualizada, motivada y jurídicamente válida de las 15.071 alegaciones presentadas.

- La apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés.

- La elaboración de una evaluación verdaderamente independiente, rigurosa y libre de vínculos empresariales.

- La creación previa de un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal.

"La respuesta de la consejera no cierra el conflicto, sino que lo agrava. Y evidencia una preocupante desconexión entre el Gobierno regional y la realidad social de los pueblos y comarcas afectadas", han sentenciado.