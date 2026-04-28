Sale a subasta una finca de Albacete valorada en 1,4 millones de euros con un descuento del 94 %

La plataforma de subastas Escrapalia ha vuelto a poner en el mercado otra ganga inmobiliaria. Se trata de una finca de más de 115.000 metros cuadrados de suelo rústico en el término municipal de Albacete con un descuento del 94%.

Tras quedar desierta una primera subasta a principios de año —donde el precio de salida se fijó en 360.000 euros—, el activo regresa ahora con una rebaja adicional de 275.000 euros. Esto sitúa el precio de salida actual en 85.000, mientras el valor de tasación original supera los 1,4 millones de euros.

La venta de esta parcela no urbanizable próxima a la carretera de las Peñas se enmarca dentro de la fase final de liquidación de Reyal Urbis, uno de los gigantes del sector inmobiliario en España que entró en concurso de acreedores en 2013.

Ubicación del suelo no urbanizable que sale a subasta en Albacete. Escrapalia

El lote en subasta corresponde a una cuota indivisa del 33,33 % de la propiedad. Aquellos interesados en participar en la subasta deberán realizar un depósito de garantía de algo más de 28.000 euros, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores. Para el mejor postor, dicha cifra se computará como parte del precio final de venta.

Junto al suelo de Albacete, Escrapalia ha lanzado otros cuatro activos en esta misma tanda que suman 190.000 metros cuadrados en provincias como Las Palmas, Navarra, Barcelona y Almería. En conjunto, estos terrenos salen a la venta por poco más de 900.000 euros pese a estar valorados en más de 8,5 millones.

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso, es más, desde que se activó este plan de venta masiva, Escrapalia ha gestionado la subasta de 177 activos inmobiliarios del grupo. Esta nueva finca en Albacete representa una gran oportunidad para acceder a terrenos a un precio ínfimo.