A la venta por 2,2 millones una finca ubicada junto a la autovía Madrid-Toledo: chalet de 1.200 metros y cortijo mozárabe

El portal Rústica Singulares oferta en Bargas (Toledo) una impresionante finca de más de 191 hectáreas, con un chalet de 1.200 metros cuadrados, por un precio de 2,2 millones de euros.

Situada a siete kilómetros del centro de Toledo, cuenta con un excelente acceso desde la A-42, la autovía que conecta la capital castellanomanchega con Madrid, y linda directamente con el río Guadarrama.

El corazón de la propiedad es un cortijo histórico cuyos orígenes se remontan casi a la época mozárabe. El complejo se organiza en torno a un gran patio central y está formado por varias viviendas y edificaciones auxiliares.

Finca en venta en Toledo. Foto: Rústicas Singulares.

Algunas de ellas han sido recientemente reformadas, como cuatro apartamentos independientes. Además, se han rehabilitado ya diversos salones, la casa del guarda, oficinas, lavadero, cocina de mozos, trastero, garaje y una nave industrial.

La casa principal y la capilla cuentan con una superficie conjunta de 406 metros cuadrados y están rehabilitadas al 50 %.

Finca en venta en Toledo. Foto: Rústicas Singulares.

Actividad agrícola y cinegética

El terreno de la finca incluye 120 hectáreas de cultivo de cereal, además de 13 hectáreas de regadío y tres pozos de sondeo.

Asimismo, pertenece a un coto de caza menor con abundante población de perdiz y conejo.