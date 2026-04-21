CCOO Castilla-La Mancha pide más inversión sanitaria para reducir los periodos de incapacidad temporal

CCOO Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de contar con "un sistema de salud fuerte" a través de "una mayor inversión en medios y personal para agilizar la recuperación de los trabajadores", lo que permitirá reducir los periodos de incapacidad temporal (IT).

Así lo han puesto de manifiesto el secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega; y la secretaria de Salud Laboral del sindicato, Raquel Payo, durante la presentación del informe sobre incapacidad temporal 'Ni un día menos: el derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras'.

Para Ortega, la prestación por incapacidad temporal es "un derecho de los trabajadores que se encuentran enfermos durante el tiempo necesario para recuperarse". "La IT no es absentismo, como muchos dirigentes empresariales y patronales difunden", ha criticado.

Además, ha asegurado que el control del gasto "no pasa por recortar derechos", sino por "garantizar una recuperación de la salud más rápida". Para ello ha considerado necesario invertir en servicios públicos y personal y reducir listas de espera para consultas e intervenciones quirúrgicas.

Y ha afirmado que el informe achaca el incremento del coste por incapacidad temporal al aumento de la actividad económica, de la población trabajadora, al envejecimiento medio de la población trabajadora y al aumento de casos de problemas de salud mental.

Integrar a las mutuas

Para Ortega, "no hay abusos generalizados" en la declaración de incapacidad temporal y ha pedido "no criminalizar" a los trabajadores. Además, ha abogado por reforzar la prevención, especialmente en el ámbito de la salud mental y por integrar a las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Por su parte, Payo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado recientemente un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AMAT) para mejorar la gestión de las bajas temporales de origen traumatológico.

"No podemos consentir estos tiempos de espera para consultas o intervenciones cuando los servicios de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social tengan medios infrautilizados. Es fundamental esa colaboración para agilizar pruebas y rentabilizar recursos mientras el sistema de salud está tensionado", ha afirmado.

Además, ha explicado que el informe desmonta los mitos y falsos argumentos sobre las bajas, identifica las causas reales de su crecimiento y propone medidas para garantizar la rápida recuperación.

"Dos tercios del gasto público en IT se debe a la evolución de la población protegida y la mejora de las bases de cotización, mientras que el envejecimiento medio de la población explica el 18,5 % del incremento de gasto y el resto obedece a causas puramente objetivas relacionadas con la salud", ha advertido.

Y ha detallado que la duración media de las prestaciones sigue estable desde hace dos décadas, en torno a 37-40 días, siendo la Atención Primaria "ligeramente inferior a la de las mutuas", con 39 días frente a 45.