Un eclipse solar para hacer el agosto: las reservas despuntan en los hoteles de las provincias de Cuenca y Guadalajara

El eclipse será total en la provincia de Guadalajara y la mitad septentrional de la Cuenca. Ayuntamiento de Cuenca

El eclipse solar del próximo 12 de agosto tendrá en la provincia de Guadalajara y la mitad septentrional de Cuenca la franja con mejor visión en Castilla-La Mancha. En estas zonas, la contemplación del fenómeno astronómico será total.

Las dos capitales de provincia, ambas serranías, zonas bajas como la Alcarria o elevadas como el Señorío de Molina serán los espacios que miles de personas escogerán para disfrutar de un acontecimiento inédito en la última centuria. Hoteles y casas rurales prevén una afluencia muy superior a la de anteriores veranos.

La Agrupación de Hostelería de Cuenca se prepara "desde hace un año" para esta fecha. Diego López, secretario de la organización, anticipa al eclipse como "un evento muy importante que va a atraer a mucha gente".

Hasta el 12 de agosto restan aún más de tres meses. No obstante, el extraordinario suceso se adivina como catalizador del verano, temporada baja en una región sin mar y castigada por las altas temperaturas del estío.

Los empresarios del sector del hospedaje ya han notado un importante repunte de la actividad "en esa parte de la provincia", desde la capital provincial hacia el norte, "donde se va a ver el eclipse de manera perfecta", añade López.

"Es difícil hablar de cifras", sostiene el representante de la patronal, "pero ya para esa semana hay un porcentaje de ocupación superior al que normalmente tenemos a estas alturas".

La ciudad de Cuenca está dentro de la franja donde el eclipse será total, una circunstancia que ha impulsado las reservas de hotel en unos días atípicos.

Los hosteleros de Cuenca tienden a dividir agosto en dos. La primera mitad suele ser poco favorable, pero a partir de la festividad del 15 de agosto "sí que tenemos una ocupación bastante buena", subraya López.

Pocos días después de la Asunción, la capital provincial celebra sus ferias de San Julián. "Ahí sí solemos tener una ocupación bastante buena, se mueve gente".

Por tanto, y de cara a la siempre "más floja" primera quincena, "esto va a ayudar". Los hosteleros esperan que el espectáculo del cielo contribuya a que el mes entero disfrute de una ocupación "bastante importante" durante 2026.

Del eclipse a una oferta por descubrir

El hito astronómico "nos sirve para atraer a un público que, normalmente, no vendría". El reclamo del fenómeno da pie "a enseñarle otras cosas en las que tenemos mucha potencia". López cita la gastronomía y los paisajes como valores diferenciales de la provincia de Cuenca.

Administraciones públicas y patronal se afanan en proyectar el eclipse como una atracción turística puntual que sirva para enseñar "otras cosas" a quienes llegarán desde diferentes rincones de España y terceros países. "Va a venir gente de todo el mundo", cuenta López.

De momento, cuesta atisbar un perfil de visitantes. "Hay de todo", dice el responsable del gremio hostelero conquense. "Los primeros que han alquilado son personas a las que les gusta el astroturismo; aunque el colectivo no es excesivamente numeroso, son quienes lo hicieron con mayor previsión".

Entre los aficionados de la astronomía, destaca una importante proporción de turistas extranjeros. "Al final, Cuenca tiene uno de los mejores cielos para poder ver cualquier cosa que tenga que ver con estrellas, soles o eclipses: estamos contentos de cómo está evolucionando".

La presidenta de la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte de Guadalajara, Isabelle Bancheraud, refleja un mismo sentir que su semejante en Cuenca. "Va bien, hay mucha expectativa, es un revulsivo para el turismo en la zona", proclama.

Los negocios rurales que se levantan en las sierras de Ayllón, Alto Rey, Pela o Gorda creen que el fenómeno por venir es "un plus para que la gente venga, conozca el territorio y pueda repetir".

Las primeras reservas se produjeron hace un año y también las protagonizaron "gente aficionada a las estrellas". Posteriormente, se han adherido familias "que quieren vivir este momento como una cosa única".

Enseñar "cómo funciona"

Bancheraud presume de que un buen número de empresas de turismo activo adscritas a la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte de Guadalajara están certificadas como monitores starlight.

Algunos pueblos de la zona ofrecerán un itinerario pedagógico con monitores que servirá "para contextualizar y dar un enfoque más científico y serio al evento: que no sea solo verlo, también entender cómo funciona y el porqué".

Los hosteleros rurales del norte de Guadalajara organizarán en mayo una jornada profesional para explicar a sus asociados "cómo preparar el lanzamiento para este evento". La propuesta quiere que los responsables de los diferentes alojamientos "estén preparados y tengan recursos para los huéspedes que vengan en esas fechas".

También en Cuenca habrá "muchas actividades" a lo largo del verano relacionadas con el eclipse. Se trata de un proyecto de la Diputación provincial que se presentará en las próximas semanas.

"Esperemos que esto no se desborde, que no se nos vaya de las manos", comenta Bancheraud. De momento, el hito astronómico ha animado la actividad en una época que siempre ha definido el binomio de playa y fiestas patronales.