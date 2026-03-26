Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 7.500 euros por contratar de forma indefinida o ampliar jornada

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y el mercado laboral de Castilla-La Mancha continúa mostrando una fuerte dependencia de la contratación temporal. En febrero de 2026, la región registró 39.986 nuevos contratos, de los cuales 23.358 fueron eventuales y 16.628 indefinidos.

Ante este escenario, la Junta de Comunidades ha reforzado su estrategia para incentivar la estabilidad laboral y está concediendo subvenciones de hasta 7.500 euros por cada contrato indefinido formalizado.

Estas ayudas, dotadas con 3,5 millones de euros y recogidas en el Decreto 37/2024, pretenden favorecer la contratación laboral indefinida y la conversión de los contratos indefinidos de jornada parcial a jornada completa. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

Las solicitudes deben tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta. Aunque el plazo finaliza en noviembre de este curso, las empresas cuentan con un máximo de un mes para solicitar la ayuda desde el momento en que se formaliza el contrato indefinido o la ampliación de la jornada.

El programa se estructura en dos ejes fundamentales para facilitar la transición hacia un empleo de calidad:

Línea 1 - Ayudas para la contratación indefinida: la cuantía general es de 7.500 euros por cada nuevo contrato indefinido a jornada completa. En el caso de los contratos fijos-discontinuos, el importe se ajustará proporcionalmente al periodo de actividad.

Si el trabajador es contratado de forma indefinida tras haber prestado servicios a través de una ETT (más de 90 días en el último año), la subvención será de 4.000 euros.

Línea 2 - Conversión a jornada completa: destinada a transformar contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos a jornada completa. Ofrece hasta 3.500, siempre que la jornada inicial fuera igual o inferior al 50%.

Colectivos beneficiarios prioritarios

Desempleados de larga duración (inscritos 12 meses en los últimos 18).

(inscritos 12 meses en los últimos 18). Mayores de 45 años y jóvenes de entre 16 y 29 años con baja cualificación .

. Mujeres : especialmente aquellas con baja cualificación, víctimas de violencia de género, o aquellas que accedan a puestos directivos o sectores tecnológicos.

: especialmente aquellas con baja cualificación, víctimas de violencia de género, o aquellas que accedan a puestos directivos o sectores tecnológicos. Personas en situación de vulnerabilidad : colectivo LGTBI (con acreditación de discriminación), personas con capacidad intelectual límite, víctimas de trata, del terrorismo o personas en exclusión social.

: colectivo LGTBI (con acreditación de discriminación), personas con capacidad intelectual límite, víctimas de trata, del terrorismo o personas en exclusión social. Familias monomarentales o monoparentales con menores o dependientes a cargo.

Como medida de apoyo al medio rural, las cuantías base pueden incrementarse de forma notable según la ubicación de la empresa. Hasta un 20% más si están en zonas de riesgo de despoblación o núcleos de más de 2.000 habitantes en zonas de intensa despoblación.

Un + 30% para aquellas asentadas en municipios de menos de 2.000 habitantes en zonas de intensa despoblación y hasta un 40% de plus para contratos realizados en municipios de menos de 2.000 vecinos definidos como zonas de extrema despoblación.

Ayudas para la contratación de jóvenes

Este pasado miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que después de la Semana Santa el Consejo de Gobierno tiene previsto convocar un paquete de ayudas para la contratación de jóvenes dotado de una asignación presupuestaria de 3 millones de euros.

Se trata de ventajas a las que podrán acceder las empresas y que oscilarán entre los 6.000 y los 10.000 euros en función de si el nuevo contrato es de formación o se trata de una transformación a indefinido.