Los precios suben un 2 % en Castilla-La Mancha en febrero, última oleada antes del estallido de la guerra en Irán

Los precios han subido un 2 % en Castilla-La Mancha durante el mes de febrero en relación al mismo mes del año pasado, según recogen los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC).

En términos mensuales, las estadísticas muestran una subida del 0,4 % en relación a los precios recogidos en enero.

Los grupos que más se han encarecido respecto a los precios que se recogían en el mes de febrero de 2025 son el de las bebidas alcohólicas y tabaco (5 %), restaurantes y alojamientos (4,6 %), seguros y servicios financieros (4,1 %) y cuidados personales (3,4 %).

Más cerca de la media del 2 % de la tasa interanual aparecen los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7 %) y educación (2,5 %).

Por debajo de esta cifra se sitúan sanidad (1,9 %), actividades recreativas, deportes y cultura (0,5 %), calzado (0,5 %), muebles y artículos del hogar (0,4 %), transportes (0,3 %) y vivienda (0,1 %).

Mientras, información y comunicaciones es el único grupo que ha visto decrecer sus precios en el último año según el INE, un -0,2 %.

Cifras nacionales

En el conjunto del país, la inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, la misma cifra que el pasado mes de enero.

El organismo estadístico explica que la moderación en febrero se debe a la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas en combustibles, restauración y alimentos.

En concreto, la tasa interanual de restaurantes y servicios de alojamiento repuntó tres décimas, hasta el 4,8%, mientras que el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió hasta el 3,2% en comparación con febrero de 2025.

En cuanto a la inflación subyacente interanual, la que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.

Se trata de su nivel más alto desde agosto de 2024, cuando también alcanzó el 2,7%.