BBVA eleva la financiación a empresas de Castilla-La Mancha hasta casi 3.200 millones en 2025

BBVA ha concedido 3.197 millones de euros en nueva financiación a empresas de Castilla-La Mancha durante 2025, lo que supone un incremento del 8,3 % respecto al año anterior y consolida el crecimiento de la entidad en el apoyo al tejido empresarial de la región.

El banco ha destacado que este avance se sustenta no solo en el aumento del crédito concedido, sino también en la captación de nuevos clientes empresariales.

En el conjunto de España, una de cada cuatro pymes decide trabajar con BBVA, lo que sitúa a la entidad como líder de captación en este segmento por tercer año consecutivo.

La evolución refleja, según la entidad, el impulso que el banco está dando a las empresas castellanomanchegas mediante una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica y acompañamiento especializado en las distintas fases de crecimiento de los negocios.

Entre las soluciones que el banco pone a disposición del tejido empresarial destaca la actualización de BBVA Cobros, una aplicación que permite convertir el teléfono móvil en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles.

La herramienta facilita a pymes y autónomos cobrar directamente desde el smartphone. Entre las principales novedades se encuentra una mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android, lo que permite cobrar de forma más rápida y directa.

La aplicación también permite visualizar en un solo vistazo el total de cobros realizados con tarjeta y Bizum, con la posibilidad de filtrarlos de manera independiente, una funcionalidad que facilita el control diario de la actividad del negocio.

Impulso al medio rural

La entidad también ha destacado su apuesta por apoyar la actividad empresarial en el medio rural con el objetivo de evitar que la ubicación geográfica sea una barrera para el crecimiento económico.

En este sentido, BBVA presta especial atención al relevo generacional en el sector agroalimentario y al apoyo a jóvenes agricultores, un ámbito estratégico en comunidades con un fuerte peso del sector primario como Castilla-La Mancha.

Inteligencia artificial para pymes

Como parte de su estrategia de innovación, BBVA también impulsa la adopción de la inteligencia artificial entre las pequeñas y medianas empresas.

En este marco, el banco ha puesto a disposición de pymes clientes y nuevos clientes dos licencias gratuitas durante un año de ChatGPT Business, una iniciativa que se desarrolla en el contexto de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI.

El objetivo es facilitar que las empresas puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su actividad diaria para automatizar tareas, mejorar la eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.