Eurocaja Rural recoge los frutos de su expansión nacional y cierra 2025 con un beneficio de 122 millones de euros

Eurocaja Rural, cooperativa de crédito con sede en Toledo, sigue recogiendo los frutos de su plan de expansión nacional y ha cerrado 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49 % más que el año anterior.

La entidad financiera, que este jueves ha presentado sus resultados del ejercicio anterior, ha elevado su balance hasta los 11.221 millones de euros (+13,48 %).

Además, ha incrementado su inversión crediticia un 18,59 %, hasta los 6.770 millones, consolidándose como una de las grandes cajas rurales del país.

Gráfica con los indicadores de fortaleza de Eurocaja Rural a cierre de 2025.

La cooperativa de crédito, dirigida por Víctor Manuel Martín y presidida por Javier López, ha atribuido estos resultados a la fortaleza de su modelo de "banca cercana", basado en la recurrencia de resultados, la prudencia en la gestión y la atención personalizada a clientes particulares, autónomos, empresas y administraciones públicas.

Durante 2025, la entidad castellanomanchega ha continuado su expansión territorial con la apertura de 28 nuevas oficinas, lo que eleva su red hasta las 506 sucursales y un equipo de 1.428 profesionales en su grupo económico.

Esta estrategia ha permitido incrementar su base de clientes hasta superar los 527.000, con más de 44.000 nuevas altas en el último año.

Más créditos e hipotecas

El balance total ha alcanzado los 11.221 millones de euros, un 13,48 % más que en 2024, mientras que la inversión crediticia ha crecido un 18,59 % hasta situarse en 6.770 millones.

En este contexto, la entidad ha formalizado 24.645 nuevas operaciones de crédito por un importe de 2.679 millones de euros.

En el ámbito hipotecario, Eurocaja Rural ha formalizado 8.673 operaciones por valor de 1.242 millones de euros, consolidando su liderazgo en los territorios donde opera.

Distribución de los ingresos obtenidos por Eurocaja Rural durante el ejercicio 2025.

Por su parte, los recursos gestionados de clientes han ascendido a 9.819 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 12,45 %, mientras que los recursos propios han aumentado hasta los 882 millones, un 14,87 % más.

Los indicadores de solvencia reflejan también la fortaleza financiera de la entidad. La ratio de capital CET1 se sitúa en el 20,23 %, muy por encima de los requerimientos regulatorios, mientras que la ratio de mora se mantiene en el 1,36 % y la tasa de cobertura alcanza el 141,10 %.

Presencia en el medio rural

Eurocaja Rural ha subrayado además su papel en la lucha contra la exclusión financiera. A cierre de 2025, la entidad era la única con presencia física en 71 localidades del país, garantizando servicios bancarios a más de 89.000 ciudadanos.

Además, en municipios considerados de reto demográfico según los programas europeos PREE 5000 y DUS 5000, presta servicio a más de 552.000 habitantes a través de 266 oficinas.

Actualmente, la cooperativa de crédito opera en 11 comunidades autónomas y 26 provincias.

Seguirá la expansión

Durante el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por este periódico, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, avanzó que la entidad prevé estar presente en las 15 comunidades autónomas de la España peninsular en 2028. La expansión incluirá nuevas sucursales en Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña.

Martín celebró la "posición muy consolidada" de la entidad en los "nuevos territorios", más allá de la provincia de Toledo en la que inició su actividad hace seis décadas.

Un ejercicio "magnífico"

Martín ha valorado muy positivamente los resultados de la entidad. "El ejercicio de 2025 ha sido magnífico para Eurocaja Rural, en el cual hemos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del mismo".

"Eurocaja Rural se consolida como una entidad de referencia en los territorios donde se asienta con su modelo cercano, humano y de atención personalizada", ha afirmado, recordando que la red alcanza ya las 506 oficinas, presencia en 26 provincias y más de 527.000 clientes.