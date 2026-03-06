Luz verde a la puesta en marcha de una granja avícola de 42.000 pollos de engorde en un pequeño pueblo de Cuenca

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes el impacto ambiental para la construcción de una granja avícola con 42.000 pollos de engorde en el pequeño municipio conquense de El Herrumblar, un pueblo de unos 800 habitantes.

Según el informe, no es necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.

La resolución dictada por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca recoge que el proyecto prevé la construcción de una nave de 2.465 metros cuadrados sobre una finca total de 0,8 hectáreas que se encuentra a 652,85 metros del núcleo poblacional.

Además, estará a 1,2 kilómetros de Alcahozo, 4 kilómetros de Villarta y a 5,2 kilómetros de Villamalea.

Así será la granja

La instalación está diseñada para albergar una capacidad de 42.000 plazas de pollos por lote, bajo un sistema de producción intensiva. De esta forma, los pollos llegan con un día de vida y permanecen en la explotación hasta que tienen dos o tres kilos de peso vivo, entre 35 y 50 días después. Después, se llevan al matadero.

El sistema intensivo propuesto permite realizar seis o siete ciclos de engorde anuales por nave. Y se prevé un consumo de agua de 2.388.960 litros anuales.

Asimismo, la estimación de producción anual de estiércol es de 5.300 toneladas en peso húmedo, lo que equivale aproximadamente a 1.900 toneladas de materia seca al año.

Críticas a la explotación

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado mes de diciembre, la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, formada por movimientos vecinales de una treintena de municipios de la provincia, denunció que la Junta había iniciado la tramitación de la explotación.

Según detallaron, la macrogranja estaba proyectada inicialmente para albergar 41.000 pollos de engorde por ciclo. Sin embargo, el propio documento descriptivo del proyecto señalaba que "el proyecto está diseñado para ampliarse a tres naves, cada una con capacidad para unas 41.000 aves, lo que supondría una explotación con capacidad total de 123.000 pollos de engorde por ciclo de producción".

Según criticaban, "no se concretaron las medidas de mitigación de la contaminación generada en el proyecto presentado, solo indicando que se controlarían las emisiones de amoníaco". Por ello, recordaron que la exposición al amoníaco provoca irritación en vías respiratorias y ojos, e incluso a concentraciones relativamente bajas puede causar tos, bronquitis, irritación ocular, inflamación de la vía aérea.