Castilla-La Mancha cierra febrero con 10.569 parados menos que hace un año, el dato más bajo para este mes en 18 años

El paro ha subido en el mes de febrero un 0,9 % con respecto a enero, 1.070 personas más, hasta alcanzar los 120.593 parados. No obstante, se trata del dato de paro más bajo para este mes de los últimos 18 años, con una bajada en términos interanuales de 10.569 personas, el 8,06 %.

Según ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la afiliación ha descendido en 1.657 cotizantes, lo que supone una bajada del 0,21 % con respecto a enero.

En concreto, el total de afiliados en Castilla-La Mancha es de 796.143 personas, 20.024 más que en febrero del año anterior.

En el conjunto de España, el paro ha subido en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 desempleados, mientras que la Seguridad Social ha sumado 97.004 afiliados en febrero, hasta los 21.670.636.